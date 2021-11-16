Крымский вопрос: как Украина может ответить Беларуси
Недавно министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российским СМИ заявил, что Крым является российской территорией. "Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем на самом деле, что Крым сейчас является российской территорией", - сказал Макей. Ответ украинского МИД не заставил долго ждать: там предостерегли Минск, заверив, что юридическое признание Крыма российским приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Какими они могут быть с учетом тесных экономических связей стран-соседей - в материале DW.