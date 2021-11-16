Крымский вопрос: как Украина может ответить Беларуси

Впрочем, торговые отношения Украины и Беларуси асимметричны, констатирует в интервью DW директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан. Так, зависимость экспорта Украины от белорусского рынка невысока: "Доля Беларуси в украинском экспорте последние лет десять сохраняется на уровне трех процентов. За десять месяцев 2021 года экспорт составил 1,2 миллиарда долларов, причем доминантного товара нет. В основном Украина продает семена масличных культур".

А вот импорт из Беларуси за указанный срок достиг 3,6 миллиарда долларов. Основной его позицией, как и двустороннего товарооборота в целом, являются белорусские нефтепродукты - на них приходится более 55 процентов от общего объема. В частности, речь идет о бензине, дизтопливе и битуме. Также, по данным украинской Таможенной службы, значительную часть импорта составляют белорусские удобрения и автотранспорт. Для Беларуси Украина - важный торговый партнер. В 2020 году она стала вторым после России импортером белорусских товаров. При этом на нефтепродукты приходится 43 процентов экспорта Беларуси в Украину.

Разрыв экономических отношений невыгоден обеим странам

В случае разрыва экономических отношений с Беларусью Украина сможет заменить почти все импортируемые товары за счет поставок из других стран, но это приведет к их удорожанию, прогнозирует экономический эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко: "Как следствие, это может привести к повышению себестоимости ряда товаров. К примеру, вырастет цена украинской агропродукции из-за более высокой стоимости удобрений".

Для Беларуси Украина, продолжает Гаврилечко, также не является незаменимым партнером, ведь Минск сможет продавать свои товары в Россию: "Но следствием этого будет ослабление суверенитета Беларуси, которая будет еще больше зависеть от России. Поэтому прекращение белорусско-украинских экономических связей подыграет Путину в его попытках присоединить Беларусь к России". При этом потеря украинского рынка нефтепродуктов будет очень болезненной для Минска, ведь у России хватает своего топлива, а ЕС запретил транзит и импорт нефтепродуктов из Беларуси, добавляет Мовчан.

Еще один важный элемент в торговле между странами - электроэнергия, напомнил в беседе с DW глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. "Украина, Беларусь и Россия имеют объединенную энергосистему, поэтому не могут полностью отказаться от перетока электричества и аварийных поставок. Теоретически можно отказаться только от коммерческих закупок, но тогда это уменьшит конкуренцию на украинском рынке", - рассказал он.