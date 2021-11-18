Начали, отменили, возобновили: проект строительства парковки в Нарве менялся вместе со сменой власти

Жители дома на ул. Раху в Нарве собрали больше ста подписей против строительства большой общественной парковки под своими окнами. Городские власти сейчас как раз собирают мнения жителей об этом проекте, хотя деньги на строительство были выделены несколько месяцев назад. Поскольку у политиков разные мнения, а власть в городе менялась, работу начали, потом отменили, теперь возобновили. Подписавшиеся надеются, что теперь снова отменят.