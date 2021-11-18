Чт, 18.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Начали, отменили, возобновили: проект строительства парковки в Нарве менялся вместе со сменой власти

Начали, отменили, возобновили: проект строительства парковки в Нарве менялся вместе со сменой власти

Дом в Нарве, рядом с которым планируется строительство большой общественной автостоянки. ФОТО: Николай Андреев

Жители дома на ул. Раху в Нарве собрали больше ста подписей против строительства большой общественной парковки под своими окнами. Городские власти сейчас как раз собирают мнения жителей об этом проекте, хотя деньги на строительство были выделены несколько месяцев назад. Поскольку у политиков разные мнения, а власть в городе менялась, работу начали, потом отменили, теперь возобновили. Подписавшиеся надеются, что теперь снова отменят.

Для подписчиков Для подписчиков

Из-за смены власти в конце прошлого года принятие городского бюджета на 2021 год сильно затянулось. Принимали его уже при коалиции центристов и фракции Катри Райк, и в этом бюджете были предусмотрены деньги на строительство общественной парковки на полторы сотни машин на углу Таллиннского шоссе и улицы Раху, практически на выезде из города. Город даже заключил с подрядчиком договор на проектирование и строительство.

Но проект отменил Сергей Горлач, когда был вице-мэром. Когда власть снова сменилась, проект возобновили. Осенью политики остро спорили об этой парковке, так депутат Елена Пахомова критиковала Горлача за самовольную отмену строительства. По ее словам, деньги на строительство были заложены в бюджете.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back