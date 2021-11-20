В работе интернет-банка Swedbank ожидаются сбои
В воскресенье с 8 до 10 часов в процессе обработки мгновенных платежей в интернет-среде Swedbank могут наблюдаться сбои, сообщает банк на своем сайте.
В воскресенье с 8 до 10 часов в процессе обработки мгновенных платежей в интернет-среде Swedbank могут наблюдаться сбои, сообщает банк на своем сайте.
Swedbank рекомендует клиентам запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали их банковским операциям.
При возникновении вопросов клиенты могут обращаться к консультантам, по круглосуточному телефону 6 310 310.
Swedbank принес клиентам извинения за возможные неудобства.