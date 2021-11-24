Новые лекарства от коронавируса могут поступить в Эстонию уже в январе
Уже в январе в Эстонию могут поступить новые лекарства, предназначенные для лечения коронавируса, пишет Rus.ERR.
Уже в январе в Эстонию могут поступить новые лекарства, предназначенные для лечения коронавируса, пишет Rus.ERR.
"Мы заказали лекарства двух типов: препараты с моноклональными антителами и ингибиторы янус-киназ, также на эти деньги мы планируем купить молнупиравир", - рассказал руководитель отдела лекарств и медицинского оборудования Больничной кассы Эрки Лайдмяэ.
"Молнупиравир - это новая разработка. В последнее время о ней много говорят, в основном по той причине, что речь идет о противовирусном препарате, который принимается оральным путем. Препарат вызывает в генетическом материале вируса внутренние мутации и вирус больше не может размножаться", - пояснила руководитель отдела разрешений на торговлю Департамента лекарств Маргит Плаксо.
Этот препарат еще не получил разрешение на продажу от Европейского департамента лекарственных средств - оно ожидается в течение ближайших двух недель.