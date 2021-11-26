ФОТО И ВИДЕО ⟩ Черная пятница: скидки есть, но не очень большие

Днем в Черную пятницу в торговых центрах Таллинна покупателей было больше, чем обычно. В некоторых магазинах очереди к кассе довольно длинные, а продавцы заняты выставлением новых товаров.

Покупатели по-разному относятся к предложениям Черной пятницы - одни пришли в магазин специально за скидками в этот день, другие приятно удивлены, что нужный товар оказался дешевле, чем ожидалось. В большинстве же случаев люди считают, что товары в Эстонии дорогие, а предлагаемые скидки - небольшие.