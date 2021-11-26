ФОТО И ВИДЕО ⟩ Черная пятница: скидки есть, но не очень большие
День шопинга, известный как "Черная пятница", отмечают и в торговых центрах Эстонии. Скидки, в основном, небольшие - в среднем от 25 до 30 процентов, пишет Postimees.
День шопинга, известный как "Черная пятница", отмечают и в торговых центрах Эстонии. Скидки, в основном, небольшие - в среднем от 25 до 30 процентов, пишет Postimees.
Днем в Черную пятницу в торговых центрах Таллинна покупателей было больше, чем обычно. В некоторых магазинах очереди к кассе довольно длинные, а продавцы заняты выставлением новых товаров.