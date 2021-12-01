Пенсионеру, застрелившему в Ласнамяэ женщину на глазах ее детей, грозит 14 лет тюрьмы

Трагедия произошла в январе этого года в одном из домов на улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ: женщину застрелили на глазах ее малолетних детей. По данным Rus.ERR, в ходе прений сторон прокурор потребовала признать Мати Пыйклягу виновным в убийстве и незаконном владении оружием, назначив ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.