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  • Пенсионеру, застрелившему в Ласнамяэ женщину на глазах ее детей, грозит 14 лет тюрьмы
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Пенсионеру, застрелившему в Ласнамяэ женщину на глазах ее детей, грозит 14 лет тюрьмы

Мати Пыйклягу. ФОТО: Eero Vabamägi

Харьюский уездный суд завершил рассмотрение по существу уголовного дела, в котором 80-летнего Мати Пыйклягу обвинили в убийстве 36-летней женщины.

Трагедия произошла в январе этого года в одном из домов на улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ: женщину застрелили на глазах ее малолетних детей. По данным Rus.ERR, в ходе прений сторон прокурор потребовала признать Мати Пыйклягу виновным в убийстве и незаконном владении оружием, назначив ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Адвокат обвиняемого попросил переквалифицировать основную статью обвинения с «убийство» на «причинение смерти по неосторожности» или на «спровоцированное убийство», назначив ему более мягкое наказание. «Суд огласит приговор 14 декабря», - прокомментировала пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане, добавив, что оглашение решения будет открытым.

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