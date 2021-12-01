МИД Украины: признание Минском Крыма территорией РФ станет точкой невозврата в отношениях с Киевом

"Потенциальное признание оккупированного Крыма (российской территорией) Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым - это не поле для компромиссов", - сказал Кулеба в среду журналистам в Риге.