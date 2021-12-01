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МИД Украины: признание Минском Крыма территорией РФ станет точкой невозврата в отношениях с Киевом

Крымский мост. ФОТО: Alexey Pavlishak

Признание Белоруссией Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях Киева и Минска, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Потенциальное признание оккупированного Крыма (российской территорией) Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым - это не поле для компромиссов", - сказал Кулеба в среду журналистам в Риге.

Министр также заявил, что Украина считает Белоруссию потенциальным источником угрозы. "Мы уже распределили серьезные ресурсы на нашу северную границу с Беларусью. По сути, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны", - сказал Кулеба.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Крым де-факто территорией России.

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