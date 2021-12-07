Фото ⟩ В Южной Эстонии ждет покупателя уникальный, построенный вручную бревенчатый дом

Дом уникален и изготовлен из возобновляемых материалов, что обеспечивается за счет экологически рационального производства и не наносит вред окружающей среде. В доме здоровый микроклимат и естественная влажность, что достигается за счет выбора натуральных материалов и экологически рационального мышления. Все бревна обтесаны вручную, двери и окна тоже ручной работы.

ФОТО: KV.EE

Своеобразие дому придают вручную сложенная печь и более чем 150-летние доски, из которых изготовлены ступени лестницы, двухъярусные кровати и кухонная мебель. На красивом участке расположены детская игровая площадка, изготовленная по индивидуальному заказу, и глубокий пруд за пределами сада. Вокруг дома сложена ограда из природных камней.

ФОТО: KV.EE

У пруда запланирована установка бани-иглу, уже подготовлены освещение и дорожка. Кстати, лыжные трассы Хаанья (1, 2, 3 и 5 км) и лыжный стадион находятся от дома всего в пяти минутах езды на автомобиле!

ФОТО: KV.EE