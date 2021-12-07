Фото ⟩ В Южной Эстонии ждет покупателя уникальный, построенный вручную бревенчатый дом
Построенный вручную дом похож на сшитый на заказ костюм от хорошего портного, считает портал Kodustiil.
Построенный вручную дом похож на сшитый на заказ костюм от хорошего портного, считает портал Kodustiil.
Дом уникален и изготовлен из возобновляемых материалов, что обеспечивается за счет экологически рационального производства и не наносит вред окружающей среде. В доме здоровый микроклимат и естественная влажность, что достигается за счет выбора натуральных материалов и экологически рационального мышления. Все бревна обтесаны вручную, двери и окна тоже ручной работы.
Своеобразие дому придают вручную сложенная печь и более чем 150-летние доски, из которых изготовлены ступени лестницы, двухъярусные кровати и кухонная мебель. На красивом участке расположены детская игровая площадка, изготовленная по индивидуальному заказу, и глубокий пруд за пределами сада. Вокруг дома сложена ограда из природных камней.
У пруда запланирована установка бани-иглу, уже подготовлены освещение и дорожка. Кстати, лыжные трассы Хаанья (1, 2, 3 и 5 км) и лыжный стадион находятся от дома всего в пяти минутах езды на автомобиле!
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.