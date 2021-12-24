Салливан: США вместе с НАТО готовы взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности и обсуждать озвученные проблемы

"Мы их (переданные российской стороной документы - прим.) изучили. Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам", - заявил Салливан в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что эта готовность к взаимодействию идёт в русле июньской встречи лидеров США и РФ и "соответствует философии президента Байдена, которая заключается в том, что он хочет быть прямым и транспарентным с президентом Путиным и российской стороной".

"Мы готовы вступить в диалог и дискуссию с российской стороной, но российские власти точно знают из опыта своих отношений с США на протяжении десятилетий и с президентом Байденом в частности, что у нас есть фундаментальные ценности, по поводу которых мы не пойдем на компромисс", - отметил высокопоставленный американский дипломат.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли США и НАТО предоставить Москве юридически обязывающие гарантии безопасности, Салливан сказал: "Что ж, я надеюсь и ожидаю, что это будет диалог, а не просто ситуация, в которой одна сторона требует гарантий".

"НАТО, Соединенные Штаты и другие страны будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая, как я уже сказал, на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир. Но Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами готовы к диалогу и с нетерпением ждут этого разговора", - подчеркнул американский посол.

При этом он подчеркнул: "США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, и предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно".

Отвечая на уточняющий вопрос, готовы ли США подписаться под адресованным Вашингтону, а не НАТО документом, посол США сказал: "Нет. Если бы это было так просто, не было бы необходимости в дипломатии".

"Я понимаю публичные заявления российских властей, продвигающих свои интересы безопасности. Но они имеют дело с партнерами, у которых есть свои собственные интересы в области безопасности, и они также должны учитываться российской стороной", - заявил Салливан.

В США рассчитывают начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности в январе, но конкретизировать точную дату пока не готовы, заявил также посол США.

"Сегодня я не готов сообщить вам конкретную дату или место (переговоров - прим.). Я знаю, что в Брюсселе и в других местах с нашей стороны ведутся дискуссии о том, каким должен быть наш подход, будь то в рамках заседания Совета Россия-НАТО или на площадке ОБСЕ, или в рамках упомянутого вами продолжающегося Диалога по стратегической стабильности", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли состояться переговоры по гарантиям безопасности в начале января.

Как отметил Салливан, президент США Джо Байден ранее инициировал на двустороннем уровне ряд форматов диалога с российской стороной.

"У нас есть эти механизмы. Диалог по стратегической стабильности для двусторонних дискуссий между Соединенными Штатами и Россией. Совет Россия-НАТО. И еще более широкий форум - ОБСЕ, в которую входит и Украина, что важно", - подчеркнул глава американской дипмиссии.

По его словам, госсекретарь Блинкен сказал, что мы не собираемся вести касающиеся безопасности Украины переговоры, на которых не была бы представлена сама Украина". "Точно так же Соединенные Штаты не намерены вести дискуссии о безопасности наших союзников по НАТО без их участия", - отметил Салливан.