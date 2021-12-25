Эксперты ⟩ Компенсации роста цен на энергию можно было бы выплачивать без бюрократии

Руусаар отметил, что рабочая нагрузка нынешнего научного совета, вероятно, была на грани человеческих возможностей. «Я должен похвалить уходящий научный совет за то, что они очень открыто общались с прессой, а через нее и с общественностью. Меня немного беспокоят слова Тойво Майметса, профессора клеточной биологии Тартуского университета, который станет новым главой научного совета, что мы консультируем правительство и меньше общаемся с прессой. Я не знаю, что значит меньше общаться с прессой, но увидим», — сказал Руусаар.