Эксперты ⟩ Компенсации роста цен на энергию можно было бы выплачивать без бюрократии
Прийт Хыбемяги, Айнар Руусаар и Хельдур Меэритс обсудили животрепещущие темы прошедшей недели и уходящего года в эфире радиопередачи Keskpäevatund.
Прийт Хыбемяги, Айнар Руусаар и Хельдур Меэритс обсудили животрепещущие темы прошедшей недели и уходящего года в эфире радиопередачи Keskpäevatund.
«Премьер-министр Кая Каллас распустила научный совет и назначила нового руководителя. Причины, что "год кончился" достаточно, или за этим стоит что-то еще?» — задался вопросом Хыбемяги.