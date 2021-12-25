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Эксперты ⟩ Компенсации роста цен на энергию можно было бы выплачивать без бюрократии

Линия электропередач. ФОТО: Ants Liigus

Прийт Хыбемяги, Айнар Руусаар и Хельдур Меэритс обсудили животрепещущие темы прошедшей недели и уходящего года в эфире радиопередачи Keskpäevatund.

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«Премьер-министр Кая Каллас распустила научный совет и назначила нового руководителя. Причины, что "год кончился" достаточно, или за этим стоит что-то еще?» — задался вопросом Хыбемяги.

Руусаар отметил, что рабочая нагрузка нынешнего научного совета, вероятно, была на грани человеческих возможностей. «Я должен похвалить уходящий научный совет за то, что они очень открыто общались с прессой, а через нее и с общественностью. Меня немного беспокоят слова Тойво Майметса, профессора клеточной биологии Тартуского университета, который станет новым главой научного совета, что мы консультируем правительство и меньше общаемся с прессой. Я не знаю, что значит меньше общаться с прессой, но увидим», — сказал Руусаар.

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