Фото ⟩ Таможня нашла 80 000 контрабандных сигарет

23 декабря в нарвский железнодорожный пункт пропуска прибыл перевозящий удобрения товарный поезд из Российской Федерации. Во время анализа рентгеновского изображения у сотрудников таможни возникли подозрения, что в вагонах поезда может находиться запрещенный к провозу товар. Поезд был направлен на дополнительный таможенный контроль, В ходе досмотра в грузовом отсеке поезда были обнаружены 10 упаковок сигарет марки „NZ Gold“ с белорусским акцизом, которые закопали в удобрения. В каждой упаковке было по 8000 сигарет.

По словам руководителя НТД по таможенному контролю на внешней границе Антса Кутти, контрабандисты пытаются воспользоваться праздниками, в надежде на то, что в это время таможенники будут перегружены. «Мы в курсе их методов, поэтому активно проверяем товарные поезда. Особенно активно мы делаем это в праздничное время. Работа таможни защищать экономику и общество Эстонии и Европейского Союза. Мы эту задачу выполняем в течении 24 часов все 365 дней в году», - говорит Кутти.