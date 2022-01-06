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Утром 2 января жители 100-тысячного казахского города Жанаозен вышли протестовать против подорожавшего вдвое газа- и уже через день демонстрации и беспорядки начались по всей стране. Это уже не первый раз, когда город попадает в новости по всему миру.

Город нефтяников

Жанозен - новый город, его построили в 1964 году, с 1968 по 1993-й он назывался Новый Узень (и в казахском и в русском языке это - название разведанного здесь месторождения нефти и газа).

Этот город нефтяников расположен на западе Казахстана в Мангистауской области - недалеко от Каспийского моря. На его гербе нефтяная вышка, газовый факел и химическая колба, символизирующая перерабатывающую промышленность.

В городе и прилегающих к нему поселках сейчас живет около 150 тысяч человек. Здесь работают три крупные нефтедобывающие компании, но основная часть населения живет бедно. Отчасти это связано с отдаленностью региона и высокими ценами на товары - практически все продукты питания сюда привозят. Здесь высокая безработица и проблемы с доступным жильем.

Казахи сейчас составляют порядка 98% населения. В городе суровый климат: летом температура доходит до 50 градусов жары, а зимний мороз сопровождается сильными ветрами. С недавних пор местные жители конкурируют с иностранными рабочими, как правило, китайцами за трудоустройство в нефтяных компаниях.

Общественно-политическая история Жанаозена резко отличается от других обычно спокойных городов Казахстана. Этот город для многих в стране - символ несправедливого отношения власти к гражданам. Причем речь идет как о советских временах, так и о годах правления президента Нурсултана Назарбаева.

Этнические столкновения с социальными требованиями

В июне 1989 года в Жанаозене начались столкновения между казахами и представителями народов Северного Кавказа. Это был первый год когда количество казахов в регионе достигло 50% всего населения. До этого в Жанаозене они были меньшинством.

Резко вспыхнувший бытовой конфликт между казахами и лезгинами перерос в беспорядки, а затем и в настоящее восстание - с уже социальными требованиями улучшить положение населения и городскую инфраструктуру. По данным историков, в акции приняло участие 25-30 тысяч человек - на тот момент около половины всего взрослого населения.

Чтобы подавить выступления, в Жанаозен перебросили советский отряд спецназа "Витязь". Милиция и военные задействовали бронетранспортеры, танки, боевые вертолеты и другую технику. Беспорядки продолжались четыре дня. Погибли пять человек, около ста получили ранения. В регионе объявили чрезвычайное положение, комендантский час длился еще месяц.

Жесткое подавление восстания в Новом Узене пришлось на самые первые дни власти нового президента страны Нурсултана Назарбаев. В интервью "Радио Свобода" (в России признано "иностранным агентом") Рахат Алиев, опальный зять Назарбаева, утверждал, что по команде президента уничтожены все архивы и данные о тех событиях.

Стрельба из-за зарплаты

В 2011 году в Жанаозене прошли самые серьезные протесты в истории современного Казахстана. В первой половине года там начались забастовки нефтяников, к которым в итоге присоединилось около 15 тысяч человек. Люди, работавшие на государственную нефтяную компанию "КазМунайГаз", обнаружили, что на руки им платят зарплату в размере 150 тыс. тенге (около 26 тыс. рублей по сегодняшнему курсу). Тогда как в бухгалтерских документах их зарплата составляла 400 тыс. тенге (около 70 тыс. рублей).

В течение семи месяцев забастовок требования рабочих так и не были услышаны. Наталью Соколову - юриста, которая была на стороне нефтяников, осудили на 6 лет. Жакшылыка Тубаева, одного из лидеров забастовочного движения, в июле 2011-го избили до смерти в рабочем вагончике.

15 декабря власти начали устанавливать декорации и сцену для проведения празднований дня независимости. Забастовщики были против праздника, и 16 декабря прямо в ходе торжеств начались столкновения. В тот же день загорелось стоявшее у площади здание городской администрации.

На площади появились ОМОН и военная техника. Полицейские начали стрелять по демонстрантам. По официальным данным, погибли 16 человек и более ста получили ранения. Участники тех событий настаивают, что погибших было не менее 70 человек, а раненых - больше пятисот. Среди погибших были и случайные жители города, оказавшиеся на площади в этот день.

После проведения расследования пятеро полицейских получили сроки за превышение полномочий, а 37 бастовавших осудили по статьям о хулиганстве и разжигании межнациональной розни - от трех до семи лет.

В 2012 году рабочие вновь вышли на площадь с требованиями прекратить сокращения в их рядах и освободить осужденных. Власти сразу ввели войска, и вскоре забастовка прекратилась.

В 2016 году в Жанаозене - как и по всей стране - прошли митинги против новой редакции Земельного Кодекса. Для граждан Казахстана он ужесточился, и землю у государства они могли только купить, а не взять в аренду. Кроме того, документ разрешил продавать землю иностранцам. Эти митинги власти подавили, обвинив их участников в том, что они протестуют за деньги.

В 2021 году, по данным правозащитников, в Мангистауской области, где расположен Жанаозен, было около десяти митингов с требованиями улучшить условия труда и жизни.

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