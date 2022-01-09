Коронавирус диагностирован у 1282 жителей Эстонии

По состоянию на утро 9 января, в больницах находятся 235 пациентов с коронавирусом. Из них 184 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 144 человек, или 78% не были вакцинированы, а 40, или 22% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 22 новые истории болезни. Скончался один человек - 83-летний мужчина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 97,7, а среди невакцинированных людей - 112,2.

За сутки ввели 2643 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 309 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 315 264 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,7%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.