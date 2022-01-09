В 2023 году Эстония примет чемпионат Европы по волейболу среди женщин

"На этой неделе мы подписали соглашение с президентом Европейской ассоциации волейбола (CEV) Александром Боричичем о том, что чемпионат Европы по волейболу среди женщин пройдет в Таллине в 2023 году. Точные даты еще не определены, но турнир состоится в конце августа или начале сентября", - сообщил в интервью ERR президент Союза волейбола Эстонии Ханно Певкур.