Умер председатель Европарламента Давид Сассоли

«Сассоли умер в 1:15 утра (...) в Авиано (Италия), где он был госпитализирован. Дата и место похорон будут объявлены в ближайшие часы», - написал Куилло в твиттере.

Накануне Европейский парламент распространил в Брюсселе коммюнике о госпитализации своего председателя Давида Сассоли с осложнением из-за «дисфункции иммунной системы». Там отметили, что политик находился в больнице в Италии с 26 декабря.