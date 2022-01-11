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Умер председатель Европарламента Давид Сассоли

Давид Сассоли. ФОТО: OLIVIER HOSLET / POOL

Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января в Италии в возрасте 65 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретарь Роберто Куилло.

«Сассоли умер в 1:15 утра (...) в Авиано (Италия), где он был госпитализирован. Дата и место похорон будут объявлены в ближайшие часы», - написал Куилло в твиттере.

Накануне Европейский парламент распространил в Брюсселе коммюнике о госпитализации своего председателя Давида Сассоли с осложнением из-за «дисфункции иммунной системы». Там отметили, что политик находился в больнице в Италии с 26 декабря.

Сассоли представлял в Европарламенте социалистов с 2009 года. В сентябре он перенес тяжелую пневмонию, ему стало плохо прямо на пленарном заседании. Он уехал лечиться в Италию, у него начались осложнения, и к работе он вернулся только в ноябре. Предполагается, что выборы нового спикера Европарламента пройдут в январе.

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