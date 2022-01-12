Шведский фигурист Николай Майоров снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию
Николай Майоров (21) , выступающий в мужском одиночном катании, снялся с чемпионата Европы. Об этом сообщается на сайте Международной федерации конькобежцев (ISU).
Николай Майоров (21) , выступающий в мужском одиночном катании, снялся с чемпионата Европы. Об этом сообщается на сайте Международной федерации конькобежцев (ISU).
Изначально Майоров должен был выступить под 20-м номером в короткой программе. Теперь напротив его фамилии значится пометка WD (англ. withdraw), означающая снятие. Шведская федерация сообщила, что он сдал положительный тест на коронавирус.
Короткую программу мужчины представят сегодня, 12 января. Чемпион России Марк Кондратюк выйдет на лёд под 25-м номером, Евгений Семененко — под 29-м, Андрей Мозалёв — под 33-м.