Камила Валиева - чемпионка Европы! Серебро и бронза тоже у россиянок

Долгое время на первой строчке турнирной таблицы находилась эстонская фигуристка Нина Петрыкина. С первого места эстонскую чемпионку этого сезона смогла сместить лишь азербайджанская спортсменка Екатерина Рябова, вышедшая на лед восемнадцатой. Но никто не сомневался, что итоговая таблица будет выглядеть иначе.

В последней разминке на лед вышли сильнейшие спортсменки этого соревнования: Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Куракова (Польша), Анна Щербакова (Россия), Александра Трусова (Россия), Луна Хендрикс (Бельгия) и Камила Валиева (Россия). В арсенале всех россиянок есть четверные прыжки, так что борьба была очень напряженной.

Анна Щербакова по итогам короткой программы завоевала лишь четвертое место, Александра Трусова – третье. Второе место принадлежало бельгийке Луне Хендрикс – она еще до начала соревнований считалась опасной конкуренткой россиянкам. Несмотря на полученный стресс – ее багаж накануне соревнований был потерян и коньки спортсменка получила лишь накануне старта, она сумела заработать малую серебряную медаль. Ну а золото, установив мировой рекорд, в короткой программе завоевала Камила Валиева.

В произвольной программе Анастасия Губанова, представлявшая Грузию, упала на прыжке уже в самом начале катания. Остальная часть программы была откатана практически безошибочно, спортсменка набрала неплохие баллы и заняла текущее второе место в турнирной таблице по сумме программ.

Екатерина Куракова (Польша) показала прекрасное катание и очень красивую программу. В самом начале играючи выполнила необычный каскад прыжков тройной лутц-ойлер-тройной флип, вся прыжковая часть была выполнена чисто, программа включала множество сложнейших элементов - все сделано на высшем уровне. Судьи по достоинству оценили катание и присудили 137,26 балла, в сумме фигуристка зарабатывает 204,73 балла – потеснила Екатерину Рябову и заняла первое место.

Анна Щербакова, вышедшая на лед после нее, продемонстрировала первый на сегодняшний день четверной. Следом выполнила чистейший каскад из двух тройных прыжков. Фигуристка продемонстрировала настолько безупречное катание, что казалось удивительным – как она могла день назад занять в короткой программе лишь четвертое место? Идеальнейший прокат, за который Щербакова набрала 168,37 балла, получив суммарно 237,42 балла и заняв промежуточное первое место.

Александра Трусова вышла следующей. Начала прокат с идеального четверного флипа. Затем четверной сальхов, каскад, и... падение с четверного тулупа. Затем падение с четверного лутца. Тем не менее, Трусова собралась и мощно докатала свою произвольную программу до конца – тройные прыжки ей покорились без проблем, больше ошибок она не допустила. Оценка – 159,23 балла, суммарная оценка – 234,36 балла – это второе место, уступает Щербаковой.

После нее на лед вышла опасная конкурентка россиянок – Луна Хендрикс (Бельгия). Прекрасное начало и досадное падение с прыжка. Остальное катание было очень чистым, под необычную музыку, с необычной хореографией. Но во второй части настроение поменялось - катание было очень неуверенным, Луна упала, затем споткнулась. Она была очень расстроена катанием, однако набрала 207,97 балла и заняла промежуточное третье место.

Камила Валиева вышла на лед последней с программой под «Болеро» Равеля. Четверной сальхов чисто, ничто не предвещает и... падение с тройного акселя. Четверной тулуп и тройной тулуп в каскаде она выполнила безупречно. Однако на последующих прыжках были допущены ошибки, но, тем не менее, по сложности это самая впечатляющая программа. 94,58 – только техническая оценка. Всего же за произвольный прокат Валиева получила 168,61, суммарная оценка - 259,06 балла.

«Спасибо всем зрителям, что пришли сегодня, ваша поддержка очень чувствуется, - сказала спортсменка. – Что-то не получилось сегодня, что-то было лучше – лед скользкий! Будем работать это главное! На стартах всегда по-разному, где-то нервничаешь сильнее, где-то меньше. Но у меня нет выбора. Я сегодня боролась, где-то добавила эмоций, где-то пошатнулась. Но я очень счастлива – быть здесь, выступать с такими спортсменами. Это большой опыт для меня, мне ведь всего 15 лет. И выступать перед заполненными трибунами для меня – это очень серьезно».

Золото у Камилы Валиевой, на втором месте Анна Щербакова и бронзовая медаль у Александры Трусовой.