ВИДЕО ⟩ «За такое его надо выпороть!»: бездумный маневр BMW возмутил людей

16.01.2022 Опубликовано Marko Aalik Воскресенье, 16 января 2022 г.

Автобус ехал по Палдискому шоссе и после перекрестка решил перестроиться в правую полосу, в которой в это самое время оказался автомобиль BMW, выезжавший с парковки торгового центра Rocca al Mare. При перестроении в правую полосу водитель автобуса, заблаговременно включивший поворотник, очевидно, предполагал, что BMW уступит ему дорогу, поскольку на выезде с парковки установлен знак "Уступи дорогу". Но, похоже, водитель легковушки решил, что автобус его наглым образом подрезал, поэтому он не придумал ничего лучше, как отомстить обидчику. Машина ускорилась, объехала автобус, а затем резко перед ним затормозила. Чтобы избежать столкновения, водителю автобуса тоже пришлось ударить по тормозам. Только чудом на пустом месте не случилось аварии.

«Вы только посмотрите, что вытворяет этот ненормальный! Включать учителя перед автобусом, в котором полно людей, - это надо быть особенно обиженным на жизнь человеком. Интересно, как бы он отреагировал, если бы в автобусе ехал его ребенок или мама, которые в результате резкого торможения получили бы травму? За такое его надо выпороть! А потом оштрафовать! А потом еще раз выпороть!» - выразил свое возмущение один из читателей.

Приславших ссылку на видео читателей интересовали две вещи: имел ли автобус какое-либо преимущество при перестроении в правую полосу и как привлечь к ответственности водителя BMW.

По словам старшего комиссара Центра надзора за дорожным движением Рауля Аннука, во избежание опасных и потенциально аварийных ситуаций, особенно в зимних дорожных условиях, все участники дорожного движения должны быть внимательными к происходящему на дороге, вежливыми к другим участникам дорожного движения, обеспечивать плавное движение и избегать резких маневров.

«Неожиданные маневры других участников дорожного движения, в результате которых автобусу приходится резко тормозить, зачастую приводят и к падению пассажиров в салоне автобуса, в результате чего люди получают травмы. Как правило, чаще всего в таких ситуациях жертвами становятся пожилые пассажиры, которым не хватает сил удержаться за поручень. Например, в 2021 году в ДТП с участием автобусов травмы получили 63 человека», - отметил он.

Как отметил старший комиссар, при смене полос у водителя автобуса нет преимущества, но в данном месте смысл знака "Уступи дорогу" в том, чтобы транспортные средства, выезжающие с парковки, не оказывались бы сразу во второй или третьей полосе. B данной ситуации автобус находился заметно впереди автомобиля и сигнал поворота водитель автомобиля тоже должен был увидеть, поэтому в данной ситуации уступить дорогу автобусу было бы просто элементарной вежливостью, считает он.

Чтобы начать производство по правонарушению, требуется помощь очевидцев. Ннапример, показания автора видео или других свидетелей правонарушения, которые могут передать свои контакты в полицию по адресу pohja.lmt@politsei.ee. По словам Аннука, данные действия водителя легкового автомобиля можно рассматривать как нарушения статьи 50 "Закона о дорожном движении" ("Выбор скорости движения"), где сказано, что водителю запрещается резко тормозить, если это не требуется для обеспечения безопасности дорожного движения.