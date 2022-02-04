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  • Эстония
  • Картина дня: открытие Олимпиады, наступление электромобилей и скандал вокруг Звезды Давида

Картина дня: открытие Олимпиады, наступление электромобилей и скандал вокруг Звезды Давида

Церемония открытия Олимпиады. ФОТО: JEWEL SAMAD

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 февраля.

Церемония открытия Олимпиады

Сегодня начинаются Зимние Олимпийские Игры в Пекине. Церемония открытия состоялась сегодня в 14.00 по эстонскому времени. Читать далее...

Сравните 〉 Цены на продукты медленно ползут вверх

За месяц цены увеличиваются на центы, но если сравнивать их за более долгий период, разница уже вполне приличная. Например, цена на молоко растет понемногу, но необратимо. Читать далее...

Человек, последним общавшийся с Миллингом: "Все произошло очень быстро, сначала я подумал, что он поскользнулся"

Спасатель-доброволец, член Рийгикогу, член Кайтселийта и актер Мадис Миллинг потерял сознание в ночь на четверг, когда тушили горящий дом в деревне Локути Харьюского уезда. Скорая немедленно начала его реанимировать и доставила в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь 51-летнего Миллинга врачи не смогли. Читать далее...

Новые правила с понедельника: необязательное ПЦР-тестирование и сокращенный карантин для медиков

Начиная с понедельника будут изменены условия карантина для работников учреждений здравоохранения, а также реорганизованы принципы проведения ПЦР-тестирования. Читать далее...

Интервью 〉 Посол Британии в Эстонии советует Путину вспомнить о Чечне

Обдумывая вторжение на Украину, Владимир Путин мог бы подумать о том, что случилось с российскими войсками в Чечне или Афганистане, сказал в интервью Postimees посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен.

Бывшая мать года Малле Кобин вышла из тюрьмы: "Это санаторий!"

Бывшая "мать года" Малле Кобин, приговоренная cудом к реальному сроку за жестокое обращение с приемными детьми, в начале января освободилась из Таллиннской тюрьмы. Отсидев полгода за решеткой, утром 7 января она покинула стены исправительного учреждения, рассказывает программа Kuuuurija.

Коронавирус подтвержден у 8004 жителей Эстонии, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 14 784 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 8004. Скончались шесть человек с коронавирусом. Читать далее...

Школьные годы чудесные. Анатомия отвращения

"Пока представители Минобразования бодаются с директорами школ, обвиняя друг друга в некомпетентности по вопросам дистанционного обучения, пока самые продвинутые «Mакаренки» предлагают вообще не заморачиваться сдачей выпускного экзамена в начальной школе, в среднем образовании медленно, но верно, наливается очень болезненный нарыв. В коконе отвращения к учебе созревает черная саранча профессиональной безграмотности и безразличия", - пишет Глеб Нечволодов.

Райво Аэг: целью вчерашнего протеста было выступить против государства

По словам бывшего генерального директора полиции Райво Аэга, во время вчерашней акции протеста полиция действовала профессионально и смогла предотвратить серьезные нарушения. Читать далее...

В Эстонии приостанавливают вырубку в лесах с ценной средой обитания

Департамент окружающей среды на 28 месяцев приостанавливает вырубку леса в ареале обитания охраняемых видов на территории охранных участков Natura 2000. Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в охранную зону попадают более 12 тысяч гектаров насаждений в частных лесах, на территории которых до сего времени вырубка была разрешена. Читать далее...

Любопытный журналист замучил Келли Сильдару вопросами

Как вы прокомментируете концепцию спортивных центров Зимней Олимпиады в Пекине? Как оцениваете подготовку к Олимпиаде, здешнюю олимпийскую инфраструктуру и меры, применяемые для сдерживания распространения коронавирусной инфекции? Вышеприведенное – короткая компиляция из вопросов, которые задавали журналисты фигуристу Александру Селевко и фристайлистке Келли Сильдару. Читать далее...

Полиция: в Ида-Вирумаа действует несколько преступных группировок

По данным полиции, в Ида-Вирумаа действует четыре-пять преступных группировок, основным источником дохода которых служит наркоторговля. Читать далее...

Приход электромобилей перевернет систему потребления электроэнергии с ног на голову

По прогнозам аналитиков, к концу десятилетия по дорогам Эстонии будет ездить около 100 000 электромобилей. Если весь этот автопарк разом поставить на зарядку, электросеть лишится примерно 1000 мегаватт электроэнергии. Это количество близко к cегодняшнему потреблению всей Эстонии. Читать далее...

Популярный магазин обманывает жителей Эстонии: уже десятки пострадавших

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) сообщает, что с октября прошлого года к ним поступило 28 письменных обращений и многочисленные звонки потребителей в связи с деятельностью компании AGIR OÜ (интернет-магазин revalmoobel.ee). У департамента есть основания полагать, что число потребителей, имеющих претензии к торговцу, значительно больше. Читать далее...

СЛУХИ 〉 Педофила-детоубийцу Василия Очкаленко перевели в обычную тюрьму

По данным источника Elu24, педофила-детоубийцу Василия Очкаленко перевели в обычную тюрьму и он больше не сможет посещать родной Хаапсалу. Жители Хаапсалу некоторое время пребывали в страхе, так как благодаря гуманной тюремной системе Василию Очкаленко, который в 1990-х годах изначально был приговорен к смертной казни, разрешили посещать родной город. Читать далее...

Темное прошлое: кем был найденный мертвым в Таллинне финн?

Теэму Васанкари когда-то был доверенным лицом Вейко Лесонена - одного из первых финских ИТ-миллионеров. Однако на момент смерти ему было запрещено вести бизнес в Финляндии, а в конце января его приговорили к четырем с половиной годам тюремного заключения за финансовые преступления. Читать далее...

ФОТО 〉 Еврейская община шокирована цинизмом организаторов демонстрации на Тоомпеа

Председатель Эстонской еврейской общины Алла Якобсон сказала Postimees, что как юрист понимает право людей бороться за свои права, но находит неприемлемым использование Звезды Давида на подобных мероприятиях и считает его издевательством над жертвами Холокоста. Читать далее...

Магнат Олег Гросс встретился с представителем Транспортного департамента для разрешения спора

Сегодня владелец известной сети магазинов Grossi Олег Гросс встретился с руководителем отдела координации инфраструктуры Транспортного Департамента Мартином Лейтеном. По итогам встречи строительство в Алувере, застопорившееся из-за разногласий, сможет продолжиться. Читать далее...

Ратас: в коронапаспортах больше нет смысла - заражаются все

Эстонское общество выбрало свой уровень вакцинации, и большого прогресса здесь ждать не приходится: даже если 35-40 процентов людей останутся непривитыми, их нельзя исключить из общества, заявил в интервью спикер Рийгикогу Юри Ратас. Читать далее...

Суд запретил Департаменту полиции и погранохраны увольнять сотрудников за отсутствие COVID-сертификата

Таллиннский административный суд в пятницу запретил отправлять в отставку более двадцати не предъявивших COVID-сертификат сотрудников Департамента полиции и погранохраны и дал сторонам время на достижение компромисса. Читать далее...

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