Картина дня: открытие Олимпиады, наступление электромобилей и скандал вокруг Звезды Давида
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 февраля.
Сегодня начинаются Зимние Олимпийские Игры в Пекине. Церемония открытия состоялась сегодня в 14.00 по эстонскому времени. Читать далее...
За месяц цены увеличиваются на центы, но если сравнивать их за более долгий период, разница уже вполне приличная. Например, цена на молоко растет понемногу, но необратимо. Читать далее...
Спасатель-доброволец, член Рийгикогу, член Кайтселийта и актер Мадис Миллинг потерял сознание в ночь на четверг, когда тушили горящий дом в деревне Локути Харьюского уезда. Скорая немедленно начала его реанимировать и доставила в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь 51-летнего Миллинга врачи не смогли. Читать далее...
Начиная с понедельника будут изменены условия карантина для работников учреждений здравоохранения, а также реорганизованы принципы проведения ПЦР-тестирования. Читать далее...
Обдумывая вторжение на Украину, Владимир Путин мог бы подумать о том, что случилось с российскими войсками в Чечне или Афганистане, сказал в интервью Postimees посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен.
Бывшая "мать года" Малле Кобин, приговоренная cудом к реальному сроку за жестокое обращение с приемными детьми, в начале января освободилась из Таллиннской тюрьмы. Отсидев полгода за решеткой, утром 7 января она покинула стены исправительного учреждения, рассказывает программа Kuuuurija.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 14 784 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 8004. Скончались шесть человек с коронавирусом. Читать далее...
"Пока представители Минобразования бодаются с директорами школ, обвиняя друг друга в некомпетентности по вопросам дистанционного обучения, пока самые продвинутые «Mакаренки» предлагают вообще не заморачиваться сдачей выпускного экзамена в начальной школе, в среднем образовании медленно, но верно, наливается очень болезненный нарыв. В коконе отвращения к учебе созревает черная саранча профессиональной безграмотности и безразличия", - пишет Глеб Нечволодов.
По словам бывшего генерального директора полиции Райво Аэга, во время вчерашней акции протеста полиция действовала профессионально и смогла предотвратить серьезные нарушения. Читать далее...
Департамент окружающей среды на 28 месяцев приостанавливает вырубку леса в ареале обитания охраняемых видов на территории охранных участков Natura 2000. Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в охранную зону попадают более 12 тысяч гектаров насаждений в частных лесах, на территории которых до сего времени вырубка была разрешена. Читать далее...
Как вы прокомментируете концепцию спортивных центров Зимней Олимпиады в Пекине? Как оцениваете подготовку к Олимпиаде, здешнюю олимпийскую инфраструктуру и меры, применяемые для сдерживания распространения коронавирусной инфекции? Вышеприведенное – короткая компиляция из вопросов, которые задавали журналисты фигуристу Александру Селевко и фристайлистке Келли Сильдару. Читать далее...
По данным полиции, в Ида-Вирумаа действует четыре-пять преступных группировок, основным источником дохода которых служит наркоторговля. Читать далее...
По прогнозам аналитиков, к концу десятилетия по дорогам Эстонии будет ездить около 100 000 электромобилей. Если весь этот автопарк разом поставить на зарядку, электросеть лишится примерно 1000 мегаватт электроэнергии. Это количество близко к cегодняшнему потреблению всей Эстонии. Читать далее...
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) сообщает, что с октября прошлого года к ним поступило 28 письменных обращений и многочисленные звонки потребителей в связи с деятельностью компании AGIR OÜ (интернет-магазин revalmoobel.ee). У департамента есть основания полагать, что число потребителей, имеющих претензии к торговцу, значительно больше. Читать далее...
По данным источника Elu24, педофила-детоубийцу Василия Очкаленко перевели в обычную тюрьму и он больше не сможет посещать родной Хаапсалу. Жители Хаапсалу некоторое время пребывали в страхе, так как благодаря гуманной тюремной системе Василию Очкаленко, который в 1990-х годах изначально был приговорен к смертной казни, разрешили посещать родной город. Читать далее...
Теэму Васанкари когда-то был доверенным лицом Вейко Лесонена - одного из первых финских ИТ-миллионеров. Однако на момент смерти ему было запрещено вести бизнес в Финляндии, а в конце января его приговорили к четырем с половиной годам тюремного заключения за финансовые преступления. Читать далее...
Председатель Эстонской еврейской общины Алла Якобсон сказала Postimees, что как юрист понимает право людей бороться за свои права, но находит неприемлемым использование Звезды Давида на подобных мероприятиях и считает его издевательством над жертвами Холокоста. Читать далее...
Сегодня владелец известной сети магазинов Grossi Олег Гросс встретился с руководителем отдела координации инфраструктуры Транспортного Департамента Мартином Лейтеном. По итогам встречи строительство в Алувере, застопорившееся из-за разногласий, сможет продолжиться. Читать далее...
Эстонское общество выбрало свой уровень вакцинации, и большого прогресса здесь ждать не приходится: даже если 35-40 процентов людей останутся непривитыми, их нельзя исключить из общества, заявил в интервью спикер Рийгикогу Юри Ратас. Читать далее...
Таллиннский административный суд в пятницу запретил отправлять в отставку более двадцати не предъявивших COVID-сертификат сотрудников Департамента полиции и погранохраны и дал сторонам время на достижение компромисса. Читать далее...