Картина дня: дискуссия о закрытии российских телеканалов, допинговый скандал в Пекине и счета с ошибкой от Eesti Energia

Вахур Лайапеа: все они узники самопровозглашенных республик

Татьяна – молодая красивая женщина. Замужем. Мама пятилетнего ребенка. Родом из Макеевки, промышленного города, который, по сути, сросся с Донецком. Из той части Украины, которую 7 апреля 2014 года российские вооруженные сепаратисты объявили Донецкой Народной Республикой. Ни одна зарубежная страна не признала это новобразование или его братское политобразование под названием Луганская республика. 18 февраля 2017 года Путин подписал указ о признании документов, выданных Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Читать далее…

Возмущенный читатель: почему Eesti Energia не выходит на связь с клиентами?

С прошлого года каналы коммуникации Eesti Energia перегружены из-за возникшего энергетического кризиса: слишком много людей пытаются с ними связаться. Так, один из клиентов рассказал, что два с половиной часа слушал музыку, но в итоге не смог поговорить с работником инфолинии фирмы. Читать далее…

Рейтинги партий: рост «Ээсти 200» продолжается

Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Эстонскую консервативную народную партию поддерживают 23,3%, Партию реформ — 21,3% и Центристскую партию 21,2% граждан, имеющих право голоса. Читать далее…

Кто дает местным русским чувство, что они "свои"?

За несколько дней разгорелась активная дискуссия на тему того, нужно ли закрывать российские телеканалы. Мы видим, что появляются все новые мнения разных политиков, медиа-экспертов и специалистов по коммуникациям, от чего возникает вопрос — что, собственно, происходит? Что опять напугало столь уважаемых людей? Читать далее…

Лотман: распространяющие враждебную пропаганду каналы нужно обложить платой, как порноканалы

Российские телеканалы, которые стали неотъемлемой частью всех предлагающих медиауслуги пакетов, вызывают обеспокоенность своим враждебным по отношению к Западу и лживым содержанием. Российская государственная пропаганда, которая направлена на то, чтобы оболгать соседей и разрушить единство западных стран, предлагается очень массивно и постоянно, поэтому идет обсуждение, что с ними делать дальше. Читать далее…

ОИ в Пекине. Похоже, Россия угодила в допинговый скандал. Четверо фигуриcтов не вышли на тренировку

Тревожные новости приходят с Олимпиады в Пекине. Всем известно, что церемония награждения российских фигуристов, которая должна была пройти накануне, не состоялась по неназванным причинам. И сейчас появляются неутешительные подробности. Возможно, всему виной положительный допинг-тест, который сдал кто-то из российских фигуристов. Читать далее…

Профессора педагогики: отказ от экзамена подчеркивает свободу и ответственность

«Отделяя выпускные экзамены от окончания школы, мы посылаем важный сигнал о признании учительской автономии и ценности труда учителей», – пишут в Postimees профессора педагогики Тартуского университета Маргус Педасте и Эли Лейен. Читать далее…

За сутки в Эстонии скончались 13 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11 103 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6677. Скончались 13 человек с коронавирусом. Читать далее…

В январских счетах Eesti Energia были обнаружены ошибки в расчетах

Eesti Energia приносит свои извинения клиентам, получившим счета за январь, в которых государственная компенсация за энергию была вычтена дважды. Предприятие исправит ошибку расчета при оформлении следующего счета. Читать далее…

В Ида-Вирумаа столкнулись грузовик и легковушка: погиб человек

Сегодня в 12 часов в деревне Раусвере, волости Алутагузе, Ида-Вирумаа произошло тяжелое ДТП: столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Читать далее…

В Отепя думают, что делать с памятником солдатам Красной армии