Картина дня: климатические налоги, допинговый скандал и похороны депутата
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 февраля.
Требование запретить в Эстонии трансляцию российских каналов в очередной раз стало основной темой выступлений эстонских политических и общественных деятелей. Высказываясь против российской пропаганды, политики призывают если не запретить все, то хотя бы отфильтровать или обложить дополнительной платой за просмотр. В качестве альтернативы предлагается увеличить финансирование местных русскоязычных СМИ. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр культуры Тийт Терик и министр образования и науки Лийна Керсна. Читать далее...
По словам совершившего рабочий визит в Россию председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона (Партия реформ), восточные соседи выразили желание, чтобы парламенты ратифицировали подписанный в 2014 году эстонско-российский пограничный договор. Но местные политики и эксперты особого значения этому не придают. Читать далее...
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес рассказал в интервью DW о мюнхенской речи Путина 2007 года, отношении НАТО к Грузии и Украине, а также о сегодняшней политике Кремля. Читать далее...
В передаче Otse Postimehest экс-президент Керсти Кальюлайд сказала: она не обязана говорить, чем будет заниматься через три года, тем более, что сама этого просто не знает. Читать далее...
Тоомас Ильмъярв, которого обвиняли в том, что он угрожал полицейскому электрошокером, в Вильяндиском суде был приговорен к условному сроку. Защитник и подсудимый пообещали обжаловать решение, поскольку Ильмъярв не признает себя виновным. Читать далее...
Предприятие Viru Keemia Grupp (VKG) направило министрам Таави Аасу и Танелю Кийку письмо, в котором просит, чтобы работники, зараженные омикрон-штаммом коронавируса, могли при отсутствии симптомов возвращаться к работе через пять дней, поскольку в противном случае существует риск того, что предоставление жизненно важных услуг окажется под угрозой. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11 433 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6584. Скончались семь человек с коронавирусом. Читать далее...
Проживающая в пярнуском доме попечения 93-летняя Сальме Сиймискер отказалась от еды на десять дней в знак протеста против запрета на посещения. Своим шагом она хотела привлечь внимание к правам клиентов домов попечения. Читать далее...
С российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Читать далее...
"В первой четверти ХХI века мы хорошо усвоили: самое главное право человека - это наличие выбора. Выбора между отоплением и сытным ужином. Заправкой автомобиля и ночной стиркой. Лечением по телефону и оплатой старого, но почти как нового камуфлированного грузовика. Возможностей, как видите, хоть впору вчетвером нести. Да, есть недостатки, а значит - есть и недовольные. С ними надо что-то делать, как-то решать проблему. Каким образом? Элементарно. Есть универсальный способ. Закрытие "опасных" телеканалов", - пишет Глеб Нечволодов.
Тартуский окружной суд взял дополнительное время на вынесение решения по делу обвиняемого в домашнем насилии экс-министра Марти Куузика. Читать далее...
Политика, спасателя-добровольца Мадиса Миллинга сегодня, 10 февраля, провожают в последний путь в таллиннской церкви Яани. Затем траурная процессия направится от церкви на кладбище, приехали почтить память Миллинга и спасатели-добровольцы на пожарных машинах. Читать далее...
Перепись населения продолжится и в феврале, однако в меньшем объеме и прежде всего в формате телефонного опроса. Визиты переписчиков на дом, столь знакомые жителям по предыдущим переписям, Департамент статистики постарается свести к минимуму, чтобы избежать возможного распространения вирусов. Читать далее...
Ассо Ланкотс, который руководит деятельностью Leibur и всей работой концерна Lantmännen Grupp в странах Балтии, рассказал Postimees о ценах на хлеб, упаковке и предпочтениях потребителей в отношении хлебобулочных изделий. По его словам, пока никто не может предсказать, как будут меняться цены на продовольственные товары. Читать далее...
«ХоббиТы» - люди, у которых есть любимое дело. Для многих они являются примером и реальным подтверждением того, что все осуществимо. Сегодня наша героиня - работник нарвской скорой помощи Ирина Ракова. Читать далее...
Цели "зеленого поворота" Эстонии вызывают страхи у промышленной отрасли: в худшем случае они означают удар по тем, кто отапливается древесиной, и возможные новые налоги для домовладельцев. Читать далее...
Перед зданием горуправы и горсобрания Кохтла-Ярве прошел пикет, организованный ида-вируским отделением Социал-демократической партии Эстонии. Участники требовали у властей решить две критические проблемы: уборку улиц от снега и вывоз мусора - мусоровозы просто не могут подъехать к некоторым домам. Читать далее...
Санкции против России в случае ее нападения на Украину затронут не только энергетический сектор, но и европейскую торговлю, производство и финансовые рынки. Политики опасаются, что ЕС менее готов к последствиям ужесточения санкций, чем Москва. Читать далее...