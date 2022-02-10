Картина дня: климатические налоги, допинговый скандал и похороны депутата

С Камилы Валиевой снято отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире ОИ-2022

С российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Читать далее...

Пятнадцать лимонов за качество. Слово свободно. Но дорого

"В первой четверти ХХI века мы хорошо усвоили: самое главное право человека - это наличие выбора. Выбора между отоплением и сытным ужином. Заправкой автомобиля и ночной стиркой. Лечением по телефону и оплатой старого, но почти как нового камуфлированного грузовика. Возможностей, как видите, хоть впору вчетвером нести. Да, есть недостатки, а значит - есть и недовольные. С ними надо что-то делать, как-то решать проблему. Каким образом? Элементарно. Есть универсальный способ. Закрытие "опасных" телеканалов", - пишет Глеб Нечволодов.

Суд взял дополнительное время на вынесение решения по делу экс-министра Марти Куузика

Тартуский окружной суд взял дополнительное время на вынесение решения по делу обвиняемого в домашнем насилии экс-министра Марти Куузика. Читать далее...

Галерея 〉 Мадиса Миллинга провожают в последний путь

Политика, спасателя-добровольца Мадиса Миллинга сегодня, 10 февраля, провожают в последний путь в таллиннской церкви Яани. Затем траурная процессия направится от церкви на кладбище, приехали почтить память Миллинга и спасатели-добровольцы на пожарных машинах. Читать далее...

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 〉 Кому и почему в феврале позвонит переписчик?

Перепись населения продолжится и в феврале, однако в меньшем объеме и прежде всего в формате телефонного опроса. Визиты переписчиков на дом, столь знакомые жителям по предыдущим переписям, Департамент статистики постарается свести к минимуму, чтобы избежать возможного распространения вирусов. Читать далее...

Глава Leibur: невозможно предсказать, сколько будет стоить батон Kirde к Иванову дню

Ассо Ланкотс, который руководит деятельностью Leibur и всей работой концерна Lantmännen Grupp в странах Балтии, рассказал Postimees о ценах на хлеб, упаковке и предпочтениях потребителей в отношении хлебобулочных изделий. По его словам, пока никто не может предсказать, как будут меняться цены на продовольственные товары. Читать далее...

Медик скорой: реальность бывает жестче, чем сериал

«ХоббиТы» - люди, у которых есть любимое дело. Для многих они являются примером и реальным подтверждением того, что все осуществимо. Сегодня наша героиня - работник нарвской скорой помощи Ирина Ракова. Читать далее...

Налог на здания, налог на дровяное отопление? Климатический пакет ввергает в ужас

Цели "зеленого поворота" Эстонии вызывают страхи у промышленной отрасли: в худшем случае они означают удар по тем, кто отапливается древесиной, и возможные новые налоги для домовладельцев. Читать далее...

Протестующие в Кохтла-Ярве: неубранный снег мешает мусоровозам и даже машинам скорой помощи

Перед зданием горуправы и горсобрания Кохтла-Ярве прошел пикет, организованный ида-вируским отделением Социал-демократической партии Эстонии. Участники требовали у властей решить две критические проблемы: уборку улиц от снега и вывоз мусора - мусоровозы просто не могут подъехать к некоторым домам. Читать далее...

Антироссийские санкции бумерангом ударили бы по европейской экономике