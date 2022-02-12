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  • Карис - Financial Times: страны Балтии должны быть готовы к гибридной атаке России
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Карис - Financial Times: страны Балтии должны быть готовы к гибридной атаке России

President Alar Karis. ФОТО: Eero Vabamägi

В интервью Financial Times президент Алар Карис предупредил об опасности гибридной атаки России, к которой должны быть готовы страны Балтии. Об этом пишет Postimees.

По словам Кариса, в настоящее время прямой военной угрозы Эстонии нет, но он обеспокоен отправкой тысяч российских солдат в Белоруссию для проведения учений. В прошлом году Белоруссия перенаправила мигрантов к границам Польши, Литвы и Латвии, чтобы дестабилизировать ситуацию в этих странах.

"Мы должны быть готовы к гибридным атакам и кибератакам, потому что такие вещи действительно могут произойти", — сказал Карис Financial Times.

Глава государства отметил, что настоящее сдерживание — это то, что работает с случае с Россией, и чем больше сил союзников будет в странах Балтии, тем лучше. На этой неделе Великобритания объявила, что удвоит количество своих солдат в Эстонии.

Карис выразил обеспокоенность в связи с участием более 30 тысяч российских военнослужащих в учениях в Белоруссии. «Если эти солдаты останутся там, конечно, это будет проблемой, потому что Белоруссия уже не будет независимой», — сказал он.

По словам президента, маловероятно, чтобы в настоящее время Россия была намерена бросить военный вызов НАТО. По словам Кариса, каждый день в Эстонии совершается 150 попыток кибератак. «Попыток так много, что за ними трудно следить», — сказал он.

Карис предостерег от попыток провести переговоры один на один с президентом России Владимиром Путиным, сославшись на президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. По словам главы государства, важно, чтобы НАТО говорило с Россией единым фронтом.

«Двусторонние контакты между политиками вызывают озабоченность, как будто великие державы что-то решают за спиной и поверх голов других стран. Путин не ожидал такого единства ни в НАТО, ни в Европе. Именно поэтому он начал двусторонние переговоры с лидерами разных стран, будь то с друзья или нет», — сказал Карис.

Президент сказал, что в силу своей истории страны Восточной Европы по-другому относятся к текущей ситуации, чем страны Западной Европы.

Требование России о восстановлении границ НАТО образца 1997 года Карис назвал невообразимым. По словам Кариса, если что и можно обсудить с Россией, так это повышение прозрачности военных учений.

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