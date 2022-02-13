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Индия откроет посольство в Эстонии

Индия откроет посольство в Эстонии ФОТО: Dinesh Gupta

Индия решила открыть свои посольства в Эстонии, Парагвае и Доминиканской Республике.

Правительство Индии на этой неделе дало согласие на открытие новых посольств, сообщает Postimees со ссылкой на The New Indian Express.

По словам министра иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхарана, цель открытия новых посольств — расширить международную поддержку своих целей.

В настоящее время у Индии насчитывается 202 посольства по всему миру. Посольство, которое будет открыто в Эстонии, является первым в странах Балтии - в Латвии и Литве у Индии посольств нет.

Эстония открыла посольство в Индии в 2013 году. Индия по-прежнему обслуживает Эстонию через посольство в Хельсинки.

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