Индия откроет посольство в Эстонии

Правительство Индии на этой неделе дало согласие на открытие новых посольств, сообщает Postimees со ссылкой на The New Indian Express.

По словам министра иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхарана, цель открытия новых посольств — расширить международную поддержку своих целей.

В настоящее время у Индии насчитывается 202 посольства по всему миру. Посольство, которое будет открыто в Эстонии, является первым в странах Балтии - в Латвии и Литве у Индии посольств нет.