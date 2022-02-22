В марте Eesti Gaas снизит цену для бытовых потребителей на восемь процентов
В марте Eesti Gaas снизит цену гибкого пакета для бытовых потребителей на восемь процентов до 1,19 евро за кубометр.
В марте Eesti Gaas снизит цену гибкого пакета для бытовых потребителей на восемь процентов до 1,19 евро за кубометр.
«Хотя рынок газа по-прежнему нестабилен, цены в последнее время несколько снизились, и в марте мы сможем предложить населению более выгодные цены», - сказал BNS член правления Eesti Gaas Рауль Котов.
«О новой цене проинформируем клиентов персонально одновременно со счетами за февраль. В то же время будем следить за тем, как рынки реагируют на текущие события, и оповещать клиентов о возможных дальнейших изменениях цен», - добавил он.