Elisa и Telia открыли бесплатные звонки и SMS в Украину

По словам генерального директора Elisa Андруса Хийепуу, этим шагом Elisa хочет поддержать всех своих клиентов, у которых есть родственники, члены семьи, друзья и деловые партнеры в Украине. «Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим клиентам оставаться на связи со своими близкими и облегчит ситуацию, которая является нелегкой для каждого из нас. Важно, чтобы в эти трудные времена мы держались вместе и поддерживали друг друга», - сказал Хийепуу.

Бесплатные звонки на мобильные и городские телефоны Украины, а так же SMS из сети Elisa, находясь в Эстонии, д о 10 марта бесплатны. Звонки и SMS по нулевой цене действительны для всех договорных частных и бизнес клиентов Elisa, а также для пользователей разговорных карт ZEN и Elisa. Бесплатный период не распространяется на специальные тарифные звонки и SMS.

Аналогичное решение вчера приняла фирма Telia: с 24 февраля за все мобильные и обычные телефонные звонки в Украину, а также и текстовые сообщения, в течение двух недель не будет взиматься плата.

Руководитель подразделения частных клиентов Telia Кристьян Вильманн подчеркнул, что у многих людей есть члены семьи, родственники, друзья или деловые партнеры в Украине.

«Мы хотим, чтобы нашим клиентам было немного проще поддерживать связь с близкими и важными им людьми в трудные времена, и им не нужно было думать о стоимости звонков и отправки сообщений», — отметил Вильманн.

На все звонки и сообщения из сети Telia в Украину (кроме звонков по специальным тарифам и SMS) распространяется двухнедельный бесплатный период (до 10 марта включительно).