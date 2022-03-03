В Эстонии прибавилось 3564 зараженных, скончались девять человек

Утром 3 марта в больницах Эстонии было 647 инфицированных коронавирусом пациентов (днем ранее 644). Из них 301 (днем ранее 303) нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого Covid-19, при этом 178 (59,1%) не были вакцинированы, а у 123 (40,9%) был пройден курс вакцинации.

В течение суток в больницах открыли 70 новых историй болезни, в 28 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптоматической формы Covid-19. В течение последних 10 дней в больницах добавился в среднем 37 пациентов с симптоматической формой Covid-19.

За последние семь дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей приходится в среднем 2,2 случая госпитализации вакцинированных пациентов в сутки, а на невакцинированных - в среднем 6,6 случая.

От последствий коронавирусной инфекции за последние сутки скончались девять человек: 59-летний мужчина, 62-летний мужчина, 68-летняя женщина, 70-летний мужчина, 73-летний мужчина, 75-летняя женщина, 85-летние мужчина и женщина, 87-летняя женщина.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей приходится в среднем 265,4 случая инфицирования в сутки, а на невакцинированных - в среднем 348,8 случая.

За прошедшие сутки было введено 887 доз вакцины, первую дозу получили 68 человек. По данным на утро 3 марта дополнительную или бустерную дозу получили 432 009 человек. Охват вакцинацией двумя дозами составляет 63,1% от всего населения Эстонии.