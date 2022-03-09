Смотрите сегодня бесплатный вебинар: как многодетной семье купить жилье?

С 1 марта изменились условия покупки жилья, и теперь с помощью поручительства KredeX многодетные семьи, в которых минимум три ребенка, могут купить квартиру с самофинансированием в размере всего 5%. Если раньше при цене жилья, например, в 100 000 евро нужно было внести как минимум 10%, то есть 10 000 евро, то с 1 марта эта сумма уменьшилась до 5% и составила, в данном примере, 5 000 евро.