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Смотрите сегодня бесплатный вебинар: как многодетной семье купить жилье?

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Смотрите сегодня бесплатный вебинар: как многодетной семье купить жилье?
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Happy young husband lifting excited wife celebrating moving day with cardboard boxes, proud overjoyed family couple first time home buyers renters owners having fun enjoy relocation, mortgage concept
Happy young husband lifting excited wife celebrating moving day with cardboard boxes, proud overjoyed family couple first time home buyers renters owners having fun enjoy relocation, mortgage concept Фото: Shutterstock

​Свое жилье – мечта многих семей. С 1 марта многодетные семьи могут подавать ходатайство о жилищном кредите всего с пятипроцентным первым взносом под поручительство KredEx. Банк LHV приглашает на бесплатный вебинар, где эксперт банка по кредитованию и специалист из KredeX расскажут, как можно купить свое жилья на льготных условиях.

С 1 марта изменились условия покупки жилья, и теперь с помощью поручительства KredeX многодетные семьи, в которых минимум три ребенка, могут купить квартиру с самофинансированием в размере всего 5%. Если раньше при цене жилья, например, в 100 000 евро нужно было внести как минимум 10%, то есть 10 000 евро, то с 1 марта эта сумма уменьшилась до 5% и составила, в данном примере, 5 000 евро.

Руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Катлин Ватсель отметила, что одним из главных препятствий на пути к покупке своего жилья всегда был первый взнос. Теперь, благодаря KredeX, после снижения требований к первому взносу, мечта многих семей может стать реальностью.

Свой дом или квартира? На бесплатном вебинаре, который пройдет сегодня, 9 марта в 15.30, можно будет узнать, как изменились условия поручительства Kredex и как можно использовать поручительство Kredex при покупке жилья.

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