Свое жилье – мечта многих семей. С 1 марта многодетные семьи могут подавать ходатайство о жилищном кредите всего с пятипроцентным первым взносом под поручительство KredEx. Банк LHV приглашает на бесплатный вебинар, где эксперт банка по кредитованию и специалист из KredeX расскажут, как можно купить свое жилья на льготных условиях.
Смотрите сегодня бесплатный вебинар: как многодетной семье купить жилье?
С 1 марта изменились условия покупки жилья, и теперь с помощью поручительства KredeX многодетные семьи, в которых минимум три ребенка, могут купить квартиру с самофинансированием в размере всего 5%. Если раньше при цене жилья, например, в 100 000 евро нужно было внести как минимум 10%, то есть 10 000 евро, то с 1 марта эта сумма уменьшилась до 5% и составила, в данном примере, 5 000 евро.
Руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Катлин Ватсель отметила, что одним из главных препятствий на пути к покупке своего жилья всегда был первый взнос. Теперь, благодаря KredeX, после снижения требований к первому взносу, мечта многих семей может стать реальностью.
Свой дом или квартира? На бесплатном вебинаре, который пройдет сегодня, 9 марта в 15.30, можно будет узнать, как изменились условия поручительства Kredex и как можно использовать поручительство Kredex при покупке жилья.