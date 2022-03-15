Эстонский союз дзюдо в сотрудничестве с Эстонским советом помощи беженцам предлагает детям из семей украинских военных беженцев бесплатные тренировки во всех клубах дзюдо Эстонии.
Эстонские клубы дзюдо предлагают детям украинских беженцев бесплатные тренировки
Эстонские клубы дзюдоистов единодушно решили, что дети военных беженцев из Украины смогут бесплатно тренироваться в эстонских клубах дзюдо, первые украинские дети уже приступили к тренировкам в Эстонии. «Война вынудила сотни тысяч семей покинуть свой дом, эстонские дзюдоисты хотят внести свой вклад в то, чтобы прибывшие в Эстонию украинские дети чувствовали себя хорошо и смогли вести максимально обычную жизнь, как на родине до войны», - сказал президент Эстонского союза дзюдо Кайдо Кальюлайд.
Сейчас в Эстонии действует более 40 клубов дзюдо, дети военных беженцев из Украины могут бесплатно продолжить тренировки или приступить к ним. Каждый день в Эстонии дзюдо занимается около 6000 человек в возрасте от 1 до 70 лет.
Эстонские дзюдоисты выражают поддержку Украине и заявляют, что не будут участвовать в соревнованиях в России и против российских спортсменов. «Нас объединяет страсть к дзюдо, но наряду со спортивными достижениями не менее важна и философия дзюдо, которая включает мир, уважение, честность и почтение к людям. Я лично очень рад, что эстонские клубы дзюдо сразу и единодушно поддержали инициативу Эстонского союза дзюдо предложить украинским детям бесплатные тренировки», - сказал Кальюлайд.
Чтобы найти подходящий клуб, союз рекомендует обращаться к члену правления Руслану Якимову, контактные данные которого можно найти на сайте союза дзюдо judo.ee.