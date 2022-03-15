Эстонские клубы дзюдо предлагают детям украинских беженцев бесплатные тренировки

Эстонские клубы дзюдоистов единодушно решили, что дети военных беженцев из Украины смогут бесплатно тренироваться в эстонских клубах дзюдо, первые украинские дети уже приступили к тренировкам в Эстонии. «Война вынудила сотни тысяч семей покинуть свой дом, эстонские дзюдоисты хотят внести свой вклад в то, чтобы прибывшие в Эстонию украинские дети чувствовали себя хорошо и смогли вести максимально обычную жизнь, как на родине до войны», - сказал президент Эстонского союза дзюдо Кайдо Кальюлайд.

Сейчас в Эстонии действует более 40 клубов дзюдо, дети военных беженцев из Украины могут бесплатно продолжить тренировки или приступить к ним. Каждый день в Эстонии дзюдо занимается около 6000 человек в возрасте от 1 до 70 лет.

Эстонские дзюдоисты выражают поддержку Украине и заявляют, что не будут участвовать в соревнованиях в России и против российских спортсменов. «Нас объединяет страсть к дзюдо, но наряду со спортивными достижениями не менее важна и философия дзюдо, которая включает мир, уважение, честность и почтение к людям. Я лично очень рад, что эстонские клубы дзюдо сразу и единодушно поддержали инициативу Эстонского союза дзюдо предложить украинским детям бесплатные тренировки», - сказал Кальюлайд.