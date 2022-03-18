Заболеваемость гриппом снижается

На прошлой неделе к врачам из-за ОРВИ обратились 7456 человек, что на 32 процента меньше, чем за предыдущую неделю. Дети составили 18,3 процента заболевших.

Лабораторно подтверждены 149 случаев вируса гриппа A, на 34 процента меньше, чем за предыдущую неделю.

По предварительным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на прошлой неделе госпитализация из-за гриппа потребовалась троим пациентам.

С начала сезона из-за гриппа госпитализированы 136 пациентов.

За сезон гриппа от этого заболевания скончались три человека, все трое старше 70 лет, с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто из них не был вакцинирован от гриппа.

Всего с начала сезона вирус гриппа лабораторно подтвержден 5863 раза. По данным департамента здоровья, в Эстонии циркулирует подтип (H3) вируса гриппа А. Развитие связанного с ним заболевания считается тяжелым из-за высокого риска осложнений и смертности, особенно среди пожилых.