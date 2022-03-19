«Ровно в четыре часа Киев бомбили». Почему Россия часто обстреливает Украину на рассвете

Хотя некоторые исторические документы свидетельствуют о том, что бомбардировка Киева в 1941-м на самом деле произошла около семи утра, в легендарной песне говорится именно о "четырех часах".

Через 80 лет после немецкой бомбардировки первые российские ракеты упали на Киев около четырех-пяти утра 24 февраля 2022 года.

После этого Россия неоднократно прибегала к обстрелам и авиаударам по украинским объектам рано утром. Хотя при этом обстрелы происходят и в другое время суток.

Но именно в пять утра в разные дни российские войска обстреляли Яворивский полигон неподалеку от Львова, телевышку около Ровно, жилой дом на Оболони в Киеве и много других объектов. Во время каждого из этих ударов погибали люди. В эту пятницу, 18 марта, около 06:30 российские ракеты ударили по львовскому авиаремонтному заводу.

Почему Россия прибегает к таким обстрелам на рассвете?

Первая причина: внезапность

"Согласно военной истории и классическое теории военного искусства начало вторжения рано утром дает больше дневного времени для активных действий в первый, решающий, день вторжения, - объясняет Павел Лакийчук, военный моряк в отставке, который сейчас руководит проектами в области безопасности в Центре глобалистики "Стратегия XXI".

В первый день вторжения российские войска действительно пытались максимально продвинуться сразу после ракетных ударов по всем направлениям - от Полесья до Херсонской области.

Последний раз Киев бомбили 80 лет назад - это были самолеты нацистов Фото: BBC

"В теории ведения современной войны перед вторжением наземных сил наносится массовый ракетно-авиационный удар. Его цель - уничтожение органов военного управления, системы ПВО, завоевание господства в небе как обязательный элемент успеха наземной операции. Воздушная операция может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней". - добавляет Павел Лакийчук.

Однако, по его словам, российские войска не смогли достаточно эффективно спланировать и провести свой первый МРАУ - массированный ракетно-авиационный удар.

Несмотря на это, Кремль не отказался от тактики утренних ударов, повторяющих действия немецких бомбардировщиков 22 июня 1941 года.

Фото: BBC

Вторая причина: жертвы

"Война началась на рассвете, чтобы больше народу убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить", - таков второй куплет упомянутой песни о начале войны в СССР.

Утренние удары действительно могут приводить к большим жертвам, ведь люди в это время спят и менее всего готовы к опасности.