Полиция взяла на работу украинских беженок

«Мы посчитали, что, с одной стороны, это очень хорошая возможность предложить работу людям, которые приехали сюда из Украины, а с другой стороны, это очень значимо для тех украинцев, которые приходят в бюро обслуживания, чтобы подать ходатайство о временной защиты, и находят там своего человека. Человека, говорящего на их языке и уже прошедшего такой же процесс», — пояснил он, добавив, что с помощью украинских работников они смогут еще лучше помочь приезжающим в Эстонию украинцам.