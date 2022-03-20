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Полиция взяла на работу украинских беженок

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Полиция взяла на работу украинских беженок
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Инесса и Елена рады, чтобы быстро устроились на работу в Эстонии.
Инесса и Елена рады, чтобы быстро устроились на работу в Эстонии. Фото: Lääne prefektuur

Ляэнеская префектура взяла на работу двух бежавших от войны из Украины в Пярну женщин, которые теперь будут работать Пярнуском бюро обслуживания Ляэнеской префектуры.

Работа Инессы и Елены — помогать приезжающим сюда соотечественникам делать бронирование, пользоваться дигикиоском и заполнять анкеты.

По словам ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, в работе бюро обслуживания возникла потребность в людях, говорящих по-украински.

«Мы посчитали, что, с одной стороны, это очень хорошая возможность предложить работу людям, которые приехали сюда из Украины, а с другой стороны, это очень значимо для тех украинцев, которые приходят в бюро обслуживания, чтобы подать ходатайство о временной защиты, и находят там своего человека. Человека, говорящего на их языке и уже прошедшего такой же процесс», — пояснил он, добавив, что с помощью украинских работников они смогут еще лучше помочь приезжающим в Эстонию украинцам.

Инесса и Елена 16 марта уже познакомились со своим новым местом работы и коллегами. По их словам они очень рады, что быстро нашли работу в Эстонии, и очень благодарны за то, что эстонцы — такой отзывчивый народ с большим сердцем.

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