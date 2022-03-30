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За сутки прибавилось 1405 зараженных, скончались трое

rus.postimees.ee
За сутки прибавилось 1405 зараженных, скончались трое
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Коронавирусное отделение.
Коронавирусное отделение. Фото: Madis Veltman

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4276 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1405.

По состоянию на утро 30 марта в больницах находится 322 пациента с коронавирусом. Из них 148 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 86 человек, или 58,1% не были вакцинированы, а 62, или 41,8% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,7 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,9 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни, из которых в 11 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 18,9 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались три человека с коронавирусом, никто из них не был вакцинирован: 73-летний мужчина, 74-летняя женщина и 97-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 83 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 87 невакцинированных в день.

За сутки было введено 570 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 66 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 444 066 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.

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