Департамент здоровья: на этой неделе ожидаем менее 8000 зараженных

По словам заведующей отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе было 9 200 зараженных, по сравнению с данными позапрошлой недели число зарегистрированных больных снизилось на 15 процентов. «Коэффициент заражения R поднялся выше 0,8 и остается в пределах 0,83», - сказала Сепп.

По словам Сепп, заболеваемость за последние 14 дней имеет тенденцию к снижению во всех уездах, наибольшее снижение наблюдалось в Пыльвамаа. «За неделю изменилась возрастная категория заболевших, увеличилась доля молодежи среди заболевших», — пояснила Сепп, добавив, что изменение может быть отчасти связано с отменой ограничений.

На прошлой неделе было госпитализировано почти 350 человек, снижения числа госпитализаций не произошло. На прошлой неделе количество госпитализированных из-за Covid-19 было следующим: 75 человек не были вакцинированы, один человек с неоконченным курсом вакцинации и 46 человек с завершенным курсом.

Согласно прогнозу, на следующей неделе ожидается, что количество госпитализированных пациентов упадет ниже 300, поскольку число инфицированных среди лиц старше 60 лет снизилось на 27 процентов. Среднее количество госпитализаций из-за тяжелого течения Covid-19 за последние 10 дней неуклонно снижается.

Несмотря на то, что две недели назад сняли обязанность проверки Covid-сертификата и ограничение на закрытие развлекательных заведений в 23:00, существенного роста заболеваемости пока не наблюдается. «Однако Департамент здоровья призывает людей быть осторожными, у нас по-прежнему высокий риск заражения. Мы по-прежнему рекомендуем избегать массовых мероприятий и носить маску», — сказала Сепп и добавила, что есть и другие инфекционные заболевания, поэтому необходимо соблюдать правила гигиены.

Заболеваемость гриппом растет

«Возможно влияние вируса гриппа на госпитализацию. Число случаев заболевания гриппом увеличивается последние две недели подряд, на 40 и 60 процентов соответственно. Небольшой рост заболеваемости также наблюдался среди госпитализированных», — отметил в своем обзоре Департамент здоровья.

С начала сезона из-за гриппа было госпитализировано 143 пациента.