Аас: окончательное решение по проекту СПГ-терминала пока не принято

Об этом BNS сообщил министр экономики и коммуникаций Таави Аас. «Намерение прекратить финансовую подпитку российской военной машины означает, что мы должны найти альтернативу российскому газу. Размеры газового рынка стран Балтии и Финляндии составляют от 60 до 65 тераватт-часов в год и СПГ-терминал в Клайпеде способен покрыть их наполовину», - сказал Аас.

По его словам, сооружение нового СПГ-терминала является одним из вариантов, с помощью которого Эстония могла бы отказаться от поставок газа из России. «Но мы еще ведем переговоры с соседями — Латвией и Финляндией, выясняя возможности строительства общего, регионального терминала», - пояснил министр.

«В зависимости от исхода переговоров будет принято и решение, как развивать эту тему», - добавил Аас.

Покупка плавучего терминала сжиженного природного газа для обеспечения нужд Эстонии обойдется в 300 млн евро, однако есть возможность и арендовать такое судно, что потребует от 50 до 70 млн евро в год, сообщил канцлер Министерства экономики Тимо Татар.

Выступая 21 марта на внеочередном заседании спецкомиссии по контролю за госбюджетом, Татар отметил, что для обеспечения полной независимости от поставок российского газа Эстонии, помимо терминала СПГ в Литве нужен еще один терминал, передала BNS пресс-служба парламента.

Одним из быстро осуществимых вариантов является покупка плавучего терминала СПГ. По словам Татара, если принять необходимые для этого решения сейчас, терминал будет готов к работе к концу года. Вместе с тем, для судна нужно будет построить особый причал в порту в Палдиски. Этот вариант требует срочных решений.

Татар добавил, что упомянутый терминал может быть построен на берегу залива Лахепере, поскольку проект по его сооружению продвинулся дальше других. «Проект наиболее реалистичен еще и потому, что терминал можно будет запустить уже в этом году», - сказал вице-канцлер.