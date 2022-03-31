Антимонопольные органы Евросоюза провели обыски в немецких подразделениях "Газпрома" - об этом в среду, 30 марта, сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. В частности, речь идет об офисах Gazprom Germania и дочерней компании "Газпрома" Wingas, обеспечивающих около 20% поступлений природного газа на рынок Германии, пишет Deutsche Welle.
В офисах "Газпрома" в Германии прошли обыски
По данным источников Bloomberg, обыски связаны с проводящимся расследованием того, мог ли "Газпром" своими действиями спровоцировать скачок цен на голубое топливо в Европе и усугубить энергетический кризис в регионе.
В январе еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер разослала вопросы ряду компаний-поставщиков энергоресурсов, включая "Газпром", чтобы выяснить причины возникшего дефицита энергоносителей.
По сведениям Reuters, Вестагер, по всей вероятности, намеревалась усилить сбор информации о деятельности европейских подразделений "Газпрома".
В Еврокомиссии отказались комментировать Reuters возможные обыски в европейских офисах российской компании. Комментариев по поводу ситуации агентству не дали и в "Газпром экспорт". Ранее "Газпром" и Кремль неоднократно отрицали создание искусственного дефицита газа в Европе, заявляя, что все долгосрочные обязательства выполнены.