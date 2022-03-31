В офисах "Газпрома" в Германии прошли обыски

По данным источников Bloomberg, обыски связаны с проводящимся расследованием того, мог ли "Газпром" своими действиями спровоцировать скачок цен на голубое топливо в Европе и усугубить энергетический кризис в регионе.

В январе еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер разослала вопросы ряду компаний-поставщиков энергоресурсов, включая "Газпром", чтобы выяснить причины возникшего дефицита энергоносителей.

По сведениям Reuters, Вестагер, по всей вероятности, намеревалась усилить сбор информации о деятельности европейских подразделений "Газпрома".