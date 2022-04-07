Как и в Эстонии, быстрый рост доходов и предпринимательства дал толчок развитию как коммерческой, так и жилой недвижимости в Риге. В то же время экономический рост и цены на недвижимость в Латвии ниже, чем в Эстонии, благодаря чему инвестиции в рижскую недвижимость становятся привлекательными для жителей Эстонии, говорит руководитель Kaamos Kinnisvara Таймо Мурер.
Инвестиции: в Риге покупать квартиры выгоднее, чем в Таллинне
«Среди инвесторов есть люди с очень разным профилем, и то, что только люди с высоким доходом могут позволить себе инвестировать в недвижимость — является мифом», — сказал Таймо Мурер.
По словам Мурера, на рынке квартир в Риге не наблюдается ни дефицита, ни новостроек, город крупнее и поэтому более рассредоточен, а в некоторых местах выбор богаче, чем в Таллинне.
Он добавил, что цены на недвижимость в Риге значительно ниже, чем в Таллинне, поэтому покупка недвижимости в Риге становится более доступной для начинающего инвестора. Поскольку действующие в Эстонии банки готовы финансировать покупку квартиры в Латвии под залог недвижимости, находящейся в Эстонии, то покупать квартиру с целью инвестиции разумнее в Риге.
«Это подтверждает и тот факт, что Рига является крупнейшим центром притяжения в Латвии — вместе с соседними волостями в этом регионе проживает один миллион человек, что составляет более половины всего населения Латвии», — сказал Мурер.
В пользу инвестиций в рижский рынок квартир говорят и данные статистики, согласно которым рынок аренды в Риге активен. По данным исследования недвижимости в Риге (ноябрь 2021 г.), 21% населения Риги арендует квартиры. Основными причинами аренды являются отсутствие финансовых средств для приобретения (41%), мобильная работа или недостаточное предпочтение одной конкретной недвижимости (36%), а также сложное получение жилищного кредита, например, не хватает денег на первый взнос (17%).
Латвийский рынок недвижимости более благоприятен с точки зрения уровня цен, но цены растут так же, как и в Эстонии. На рижском рынке аренды востребованы одно-двухкомнатные квартиры. В основном квартиры снимают в центре города и близлежащих районах, треть населения Риги, снимающие квартиры, предпочитают однокомнатные (32%), а почти половина – двухкомнатные квартиры (49%).
Где покупать недвижимость для инвестиций?
Покупку недвижимости следует рассматривать как долгосрочную инвестицию. По словам Мурера, инвесторы предпочитают приобретать недвижимость либо в центре Риги, либо в близлежащих районах. Рядом с центром города обязательно стоит понаблюдать за бурно развивающимися районами Скансте и Тейка, где были построены новые офисные комплексы и где сосредоточено много международных рабочих мест.
По данным исследования рынка недвижимости, выбирая район для покупки или аренды квартиры, люди исходят в основном из близости к месту работы (37%), существующего места жительства (19%), близости к центру (11%) и надлежащей инфраструктуры (11%).
Руководитель предприятия Kaamos Kinnisvara Таймо Мурер выделил пять моментов, которые нужно знать при инвестировании в недвижимость в Риге
1. Отдавайте предпочтение недвижимости известного застройщика: на рижском рынке работают многие известные эстонские застройщики, и при покупке недвижимости напрямую у застройщика можно рассчитывать на знакомое качество и высокий стандарт строительства.
2. Сегодня цены на недвижимость в Риге почти на треть дешевле, чем у аналогичной недвижимости в Эстонии — рост цен на недвижимость в Эстонии в последние годы был более агрессивным, чем в Латвии. В то же время цены на недвижимость в Латвии стабильно растут, что впоследствии гарантирует ее более высокую стоимость с момента покупки.
3. Многие жители Латвии предпочитают снимать жилье — поскольку заработная плата и доступность кредитов в Латвии не так высоки, как в Эстонии, многие люди живут в съемном жилье, и эта тенденция растет.
4. Арендная плата аналогична Таллинну — цены на аренду новых квартир и домов в Риге аналогичны эстонскому рынку недвижимости.
5. Для сдачи жилья в аренду используйте международные агентства недвижимости, в том числе работающие в Эстонии, у которых есть отделение в Латвии — в этом случае вы будете уверены в том, что в случае проблем вы сможете получить поддержку прямо на месте.