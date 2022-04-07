Оправдывавшего агрессию России в Украине водителя грузовика не пустили в Эстонию и аннулировали его визу

Как передает Департамент полиции и погранохраны, водитель грузовика заявил, что хорошо осведомлен о том, что происходит в Буче и других местах Украины, но это единственно правильное решение. Разговор закончился быстро, а водителя грузовика, который должен был забрать прибывшие в Палдиски автомобили, пограничники отправили обратно в Россию, без груза.

«Поскольку подобная военная символика представляет угрозу общественному порядку эстонского государства, мы решили аннулировать визу водителя, выдали ему запрет на въезд, не пустили его в Эстонию и отправили обратно в Россию», - сообщает полиция.

В соответствии с Шенгенским кодексом о границах пограничники имеют право не допускать гражданина третьей страны и возвращать его на территорию своей страны на основании Закона о государственных границах, если его деятельность создает угрозу общественному порядку и безопасности в Эстонии или другой входящей Шенген стране.