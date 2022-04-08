Незадолго до первого тура президентских выборов во Франции президент этой страны Эмманюэль Макрон выступил в защиту своего решения вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед российским вторжением в Украину и после его начала. В опубликованном в пятницу, 8 апреля, интервью французской газете Le Parisien Макрон заявил о неблагодарной роли по поддержанию диалога с Кремлем, пишет DW.
Макрон настаивает на продолжении диалога с Путиным
"Переговоры с Путиным полезны для подготовки к завтрашнему миру"
Макрон отметил, что провел "часы" в разговорах с российским президентом, при этом "каждая дискуссия проходит под знаком цинизма, и это никогда не доставляет удовольствия". Вместе с тем данный диалог он считает своим долгом, подчеркнул он и добавил, что не считает напрасными переговоры с Кремлем. Они "полезны для подготовки к завтрашнему миру", указал Макрон. Выхода извойны в Европе, по его словам, он не видит до "середины мая".
Одновременно французский президент резко раскритиковал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, обвинившего его в переговорах с преступниками. Макрон назвал Моравецкого антисемитом и обвинил его в близости к правым экстремистам.
Президентские выборы во Франции - в ближайшее воскресенье
Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, а 24 апреля пройдет второй тур, если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов. Эмманюэль Макрон намерен переизбраться на второй срок. Его соперницей от Французской социалистической партии является мэр Парижа Анн Идальго, от партии "Республиканцы" в выборах участвует Валери Пекресс. Кроме того, за президентский пост в очередной раз участвует лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен. Выборы проходят не только на фоне войны в Украине, но и во время президентства Франции в ЕС в первом полугодии 2022 года.
Президент Франции 7 февраля прилетал в Москву на переговоры с Путиным, пытаясь предотвратить готовящееся вторжение в Украину. Его визит стал первой поездкой столь высокопоставленного западного политика в Москву с тех пор, как Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, требуя от Запада "гарантии безопасности". Кроме того, он неоднократно проводил с ним телефонные переговоры, в том числе, уже в ходе войны в Украине.