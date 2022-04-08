Макрон настаивает на продолжении диалога с Путиным

"Переговоры с Путиным полезны для подготовки к завтрашнему миру"

Макрон отметил, что провел "часы" в разговорах с российским президентом, при этом "каждая дискуссия проходит под знаком цинизма, и это никогда не доставляет удовольствия". Вместе с тем данный диалог он считает своим долгом, подчеркнул он и добавил, что не считает напрасными переговоры с Кремлем. Они "полезны для подготовки к завтрашнему миру", указал Макрон. Выхода извойны в Европе, по его словам, он не видит до "середины мая".

Одновременно французский президент резко раскритиковал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, обвинившего его в переговорах с преступниками. Макрон назвал Моравецкого антисемитом и обвинил его в близости к правым экстремистам.

Президентские выборы во Франции - в ближайшее воскресенье

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, а 24 апреля пройдет второй тур, если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов. Эмманюэль Макрон намерен переизбраться на второй срок. Его соперницей от Французской социалистической партии является мэр Парижа Анн Идальго, от партии "Республиканцы" в выборах участвует Валери Пекресс. Кроме того, за президентский пост в очередной раз участвует лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен. Выборы проходят не только на фоне войны в Украине, но и во время президентства Франции в ЕС в первом полугодии 2022 года.