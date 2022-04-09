Джонсон приехал с неожиданным визитом в Киев. Он провел переговоры с Зеленским и пообещал Киеву 120 бронемашин

Фотографию встречи двух лидеров в своем "Твиттере" опубликовало посольство Украины в Великобритании.

Surprise 😉 pic.twitter.com/AWa5RjYosD — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022

Заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Сибига написал в своем "Фейсбуке", что визит Джонсона начался с переговоров с Зеленским, которые прошли в формате один на один. "Великобритания - лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях против российского агрессора", - пишет Сибига.

В пятницу Джонсон объявил, что направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 100 млн фунтов в ответ на обстрел вокзала в Краматорке, в результате которого погибло 52 человека, намеревавшихся эвакуироваться из города. В числе прочего поставки оружия будут включать противотанковые и противовоздушные ракетные системы, а также "дроны-камикадзе".

На Даунинг-Стрит говорят, что британский премьер лично встречается с Зеленским, "чтобы показать свою солидарность с народом Украины". Лидеры "обсудят долгосрочную поддержку Украины Британией, а премьер-министр объявит о новом пакете финансовой и военной помощи", - добавили в офисе Джонсона.

Встретившись с Зеленским, британский премьер отметил, что "Украина вопреки всем ожиданиям отбросила российские войска от Киева и совершила величайший боевой подвиг XXI века". "Благодаря уверенному лидерству президента Зеленского и непреодолимому героизму и храбрости украинского народа, чудовищные планы Путина сейчас срываются", - сказал Джонсон.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон на улице Банковая у офиса президента в Киеве. Фото: Офис президента Украины

Накануне в Киеве также побывала группа руководителей Европейского союза, в составе делегации были председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-миристр Словакии Эдуард Гегер. В числе прочего они посетили город Буча недалеко от украинской столицы, где после отступления российских войск были обнаружены свидетельства массовых расстрелов мирных жителей.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время переговоров в Киеве. Фото: Офис президента Украины