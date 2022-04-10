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В Эстонию приехали почти 29 000 беженцев из Украины

BNS
В Эстонию приехали почти 29 000 беженцев из Украины
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

В Эстонию в период с 27 февраля прибыли 28 961 беженец от войны из Украины и члены их семей. Об этом BNS сообщил Департамент полиции и погранохраны со ссылкой на свою статистику.

В субботу, 9 апреля, в течение дня в Эстонию из Украины прибыли 490 человек, из них 129 детей. Транзитом в субботу через Эстонию проехали 230 человек.

Власти Эстонии зарегистрировали ходатайства 18 530 человек о временной защите. В местах размещения на сегодня проживают 5709 беженцев, из них 1904 — дети.

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