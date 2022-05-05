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Полиция просит помощи в поисках 64-летнего мужчины, пропавшего в Таллинне в феврале

rus.postimees.ee
Полиция просит помощи в поисках 64-летнего мужчины, пропавшего в Таллинне в феврале
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Хиллар.
Хиллар. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 64-летнего Хиллара, которого в последний раз родственники видели на Таллиннском автобусном вокзале 7 февраля. 7 февраля он должен был поехать на трамвае на железнодорожный вокзал, а оттуда якобы к знакомой на Таммсааре-теэ. Других данных он знакомой нет.

Родственники сообщили полиции о пропаже Хиллара в апреле. На данный момент проверены больницы, окрестности дома Хиллара, опрошены его родственники и знакомые, никто из которых не видел мужчину с февраля. Его мобильный телефон выключен.

Хиллар.
Хиллар. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Его рост 175 см, он худощавого телосложения. По состоянию здоровья он ходит очень медленно и его речь затруднена. У него волосы с проседью средней длины и борода. Он носит очки, на нем была черная куртка, синий рабочий комбинезон со светоотражающими полосками и меховая зимняя шапка.

Полиция просит всех, кто видел Хиллара или знает, где он может находиться, позвонить по номеру 112

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