Полиция просит помощи в поисках 64-летнего мужчины, пропавшего в Таллинне в феврале

Родственники сообщили полиции о пропаже Хиллара в апреле. На данный момент проверены больницы, окрестности дома Хиллара, опрошены его родственники и знакомые, никто из которых не видел мужчину с февраля. Его мобильный телефон выключен.

Хиллар. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Его рост 175 см, он худощавого телосложения. По состоянию здоровья он ходит очень медленно и его речь затруднена. У него волосы с проседью средней длины и борода. Он носит очки, на нем была черная куртка, синий рабочий комбинезон со светоотражающими полосками и меховая зимняя шапка.