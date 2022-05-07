Куда пойти? Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа

Мероприятия в Таллинне

В Русском театре Эстонии 7 мая в 19:00 можно будет посмотреть комедии «Отдам в хорошие руки» и «Искусство примирения». 8 мая в 16:00 в Русском театре состоится благотворительный гала-концерт «Мама жизнь подарила». 10 мая в это же время будет показан спектакль по пьесе Александра Володина «Пять вечеров». 11 мая в 19:00 на сцене театра – «Танец Дели» (Малый зал) и «Сирано де Бержерак» (Большой зал). 12 мая в 11:00 и 13:00 пройдет детский спектакль «Приключения барона Мюнхгаузена», а в 19:00 – «Мертвые души» по поэме Н.Гоголя.

Насыщенная программа и в Национальной опере «Эстония». 7 мая в 12:00 будет показан мюзикл «Буратино», в 17:30 состоится экскурсия по зданию театра на английском языке, а в 19:00 на сцене – оперетта «Веселая вдова». 8 мая в 17:00 – балет «Анна Каренина», 9 мая – образовательный проект Orkestrimäng, который знакомит детей от 4 до 10 лет с работой оркестра. 11 мая в 12:00 – балет «Баядерка», 12 мая в 19:00 – опера «Свадьба Фигаро».

8 мая в 19:00 в концертном зале Alexela состоится юбилейное симфо-шоу группы Prime Orchestra «Мировые хиты», ранее неоднократно отменявшееся в связи с пандемией. 14 мая там же пройдет два показа детского спектакля «Волшебная лампа Аладдина» от театра танца Polly.

11 мая группа Terminal Jazz Jam соберется в 20:00 в Terminal Records&Bar, чтобы, как сказано в анонсе, вместе отправиться в музыкальное путешествие, конечный пункт которого будет известен только по прибытии. Вход свободный.

11 мая на сцене Эстонского молодежного театра (Eesti Noorsooteater) можно посмотреть пластический спектакль «Шинель» по одноименной повести Николая Гоголя. Эта постановка примечательна еще и тем, что в ней не произносится ни единого слова, что в нашем культурном пространстве имеет особое объединяющее значение.

Напоминаем также, что с марта 2022 года в первое воскресенье каждого месяца вход в музеи, принадлежащие Таллинну, свободный. В их число входит Музей городской жизни, Музей фотографии, Музей защитных сооружений Кик-ин-де-Кёк, Музей Каламая, Таллиннский русский музей, Детский музей Мийямилла, Дом-музей Петра I, галерея св. Иоанна, Музей Таммсааре, Музей Вильде, Музей Мати Унта и центр посещений Певческого поля. В мае музейное воскресенье в виде исключения состоится 15 мая.

Мероприятия в Ида-Вирумаа

Сцена из спектакля «Шинель». Фото: Сийм Вахур

Фестиваль Tallinn Music Week в этом году пройдет как в Таллинне, так и впервые – в Нарве. Фестиваль стартует в столице с 4 по 6 мая и продолжится с 7 по 8 мая в Нарве.

8 мая в 12:00 состоится экскурсия на Кренгольмскую мануфактуру.

13 мая в 19:00 в Нарвском замке пройдет концерт «Три Музыкальных Гиганта», а 14 мая в «Ругодиве» зрителей ждет «Весенний концерт». 14 мая в театральном центре Vaba Lava будет показан спектакль «Моя Нарва», постановка на русском и эстонском языках с синхронным переводом.

В Кохтла-Ярве с конца апреля до 20 мая в галерее «Руут» Кохтла-Ярвеской школы искусств открыта выставка «Мои первые шаги». Авторы работ – самые младшие ученики школы.

8 мая в Культурном центре Кохтла-Ярве день полон мероприятий. В 13:00 в Центре пройдет приуроченный ко Дню матери концерт «В каждой маме солнце!» (стоимость билета – 5 евро), а в 14:00 там же состоится вечер отдыха для сениоров (стоимость – три евро, предварительная регистрация обязательна). В 18:00 будет показан спектакль Русского театра «Отдам в хорошие руки».