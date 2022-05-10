Фото ⟩ Машину согнуло пополам: пьяный водитель врезался в дерево и вылетел из автомобиля

Около 23.10 в волости Сааремаа на 15-м километре Упа-Лейси произошло ДТП, сообщает Saarte Hääl.

По данным полиции, Ford Mondeo Turnier, за рулем которого находился 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, выехал с дороги и врезался в дорожный знак 682 «Направление поворота». После машина врезалась в дерево.

Водителя доставили в Курессаарескую больницу.

Фото: Erakogu

Руководитель Курессаареского отделения полиции Райнер Антссаар сказал, что по предварительным данным, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел из машины. «У водителя нет водительских прав соответствующей категории и у него были признаки опьянения, — добавил руководитель отделения полиции. - Возможное опьянение водителя установит экспертиза».

Авария произошла на загородной дороге с максимальной скоростью 90 км/ч, дорога была сухой и ровной. «Мужчина, который управлял автомобилем, в результате аварии получил травмы и был доставлен в больницу, но его жизни ничего не угрожает», — сказал Антсаар.