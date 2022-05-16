Пн, 16.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Спасатели помогли упавшему в Таллинне с причала пьяному мужчине

BNS
Спасатели помогли упавшему в Таллинне с причала пьяному мужчине
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Спасатели. Снимок иллюстративный.
Спасатели. Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

В конце минувшей недели спасатели помогли в Таллинне мужчине, упавшему с причала в море.

В 21:01 в субботу в центр тревоги поступило сообщение о пьяном мужчине, который упал в Адмиралтейский бассейн. Мужчина пытался выбраться по лестнице, но ему не хватило сил.

По сообщению пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, спасатели около 21:11 достали мужчину из воды и передали его скорой помощи, которая доставила его в больницу.

Ключевые слова
Наверх