В конце минувшей недели спасатели помогли в Таллинне мужчине, упавшему с причала в море.
Спасатели помогли упавшему в Таллинне с причала пьяному мужчине
Спасатели помогли упавшему в Таллинне с причала пьяному мужчине
В 21:01 в субботу в центр тревоги поступило сообщение о пьяном мужчине, который упал в Адмиралтейский бассейн. Мужчина пытался выбраться по лестнице, но ему не хватило сил.
По сообщению пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, спасатели около 21:11 достали мужчину из воды и передали его скорой помощи, которая доставила его в больницу.
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