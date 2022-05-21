Одиннадцать полезных советов покупателям дач

Профессиональный оценщик и маклер Pindi Kinnisvara Олав Леок считает, что при выборе дачи стоит тщательно взвесить одиннадцать параметров, чтобы избежать эйфории, возникающей среди весеннего цветения и пения птиц, которая позднее может обернуться глубоким разочарованием.

«Первые три позиции, которые необходимо проверить при приобретении любого дома и недвижимости: обеспечен ли к нему доступ на законной основе (дорога общего пользования, сервитут и пр.), оформлено ли подключение к водоснабжению и канализации законодательно, и не потребует ли оно сразу же масштабного обновления, а также не возникнут ли какие-либо проблемы в связи с отсутствием подключения к электроснабжению или увеличением его мощности», – перечислил Леок.

«Лето в Эстонии бывает таким, что порой и на Иванов день может выпасть град. Именно поэтому стоит критически осмотреть теплоизоляцию дома. В старых дачах она часто не бывает самой современной, однако едва ли семьи с детьми хотела бы проводить летние ночи в хижине, стуча зубами от холода», – отметил Леок четвертый аспект, требующий проверки.

По его словам, с предыдущей связана также и пятая рекомендация, которой является исправное функционирование отопительных систем.

«Необходимо непременно осмотреть электропроводку, поскольку без заземления старые алюминиевые провода, вероятно, нельзя назвать тем, что отвечающий за безопасность семьи человек хотел бы видеть у себя дома», – сказал он.

Седьмой пункт. Леок советует убедиться, что почва дачного участка не является чрезмерно влажной. «Лучшее время для составления данной оценки – день-два после сильных дождей. А если в доме имеется также и небольшой подвал, то он может многое рассказать о почве, на которой стоит дом – различные лужицы в бетонном подвальчике или густая плесень являются подтверждением того, что почва в осенне-весенний сезон может становиться очень влажной», – объяснил он.

«Следующий важный момент связан с соседями. Человек, покупающий дачу, как правило, делает это для того, чтобы там отдыхать. Советую ознакомиться с дачным участком в выходные, поскольку именно в эти дни часто приезжают и соседи, и можно увидеть и услышать их манеру поведения и стиль жизни. Если слева и справа с вами соседствуют безудержные любители шумных праздников, то это не всем нравится. Недовольство может вызывать также и привычка некоторых соседней собирать и хранить на участке всякий хлам», – заметил Леок.

«Нельзя обойти вниманием и окружающую инфраструктуру. Если вы не ставите перед собой задачу скрыться от повседневной суеты в чаще дремучих лесов, то остановки общественного транспорта, магазины и прочее необходимое могло бы располагаться на разумном отдалении от дачи», – предположил маклер.

В качестве десятого важного момента Леок приводит наличие мест, в которых можно наслаждаться летними радостями. «Как далеко расположено место для купания, можно ли поблизости ходить на рыбалку или кататься на собственной лодке? Ответы на эти вопросы стоит поискать еще до заключения сделки», – сказал он.