Лукашенко призвал не допустить перерастания регионального конфликта в Европе в мировую войну

"Белоруссия призывает страны мира объединиться и не допустить перерастания регионального конфликта в Европе в полномасштабную мировую войну", - говорится в письме президента Белоруссии генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, полный текст которого был опубликован госагентством БелТА в понедельник.

По мнению Лукашенко, "все вместе и каждый в своей роли мы многое можем сделать уже сегодня". В частности, он предлагает воздержаться от поставок вооружений, от информационной войны и любых провокаций, от раздувания человеконенавистнической риторики в СМИ, от поощрения расизма и дискриминации по причине национальной, культурной, языковой и религиозной принадлежности, от легализации и направления наемников.

"Мы должны сообща противостоять ограничительным мерам в торговле", - отметил он.

Лукашенко считает необходимым отказаться от разрушения ООН и многосторонних механизмов сотрудничества, к чему, по его мнению, ведет нынешняя политика по ограничению участия или даже исключению из их работы отдельных стран. "К сожалению, нам видится, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги наций", - добавил президент.