Юрген Лиги: «Я также отпраздновал день рождения на деньги налогоплательщиков. Только это был день рождения Христа».

Юрген Лиги, член Рийгикогу и бывший министр образования и науки, написал в соцсетях, что Майлис Репс, как мать шестерых детей, ему жаль, когда речь идет о финансовых требованиях к ней. «Это как будто убийство. Но каждый раз, когда всплывает содержание дела, становится мерзко», — написал Лиги.

По его словам, он затронул эту тему, потому что тактика Пауля Кереса, адвоката Майлис Репс, заключалась в том, чтобы попытаться обвинить ее предшественников, и имя Лиги также упоминалось в суде. «В "Актуальной камере" Керес пожаловался, что у министерства нет «порядка» вывоза своих детей в Америку за счет государства. Ну, честно говоря, мне и в голову не приходило, что министр должен ехать в командировку с семьей за счет налогоплательщика, если это не делается ни в каком другом ведомстве», — написал Лиги. Он также признал, что министерский пост не является неизбежным и если он предлагается человеку, то это вопрос личного рассмотрения. Кроме того, для министра образования нет необходимости в поездках за границу, поскольку политика в области образования очень национальна и лучшие практики доступны на месте.

«Упоминание моего имени особенно странно. Да, я тоже отмечал день рождения на деньги налогоплательщиков. С десятками гостей. Только это был день рождения Христа. И в отличие от Репс, где не было беспартийных, у меня не было ни одного соратника по партии, были только коллеги по должности», — сказал Юрген Лиги. Он добавил, что когда ему было некомфортно во время этого, он внушал себе, что это давняя традиция собирать вместе в двух городах работающее министерство и коллег, которые всегда разбросаны по Эстонии. Рождественский праздник был чем-то вроде премии в конце года для сотрудников.

«Естественно, я не утаскивал домой государственное имущество или не использовал чиновников в качестве домработниц. Водителем я пользовался только тогда, когда сам был в машине, но не для частных поездок и в основном вообще не использовал».

Лиги считает необходимым сказать это, поскольку его имя засветилось в прессе в свете слушаний по делу Майлис Репс. Не из-за слов самой Репс, а ее защитников. «У нас в Доме Стенбока даже не было культуры напитков в машине, подавно в министерствах, которые я возглавлял».

По словам Юргена Лиги, к таким действиям никто не готовится, ведь здравый смысл подсказывает, что ребенок не поедет в командировку. Кроме того, министр образования вообще не должен ехать в командировку. «Министр финансов и еще кто-то должен. И министром быть необязательно», — добавил он, предположив, что в командировку может отправиться и другой представитель министерства.

Имя Юргена Лиги неоднократно звучало в суде по делу Майлис Репс, когда опрашивались бывшие сотрудники министерства. Например, о нем заговорили неделю назад, когда в качестве свидетеля выступала Теа Варрак, бывший канцлер Министерства образования и науки и Министерства финансов, имевшая опыт работы при нескольких министрах. Своими вопросами защита пыталась получить сравнение, каким была ежедневная работа с другими министрами. Ранее Варрак работала канцлером Министерства финансов с Айваром Сыэрдом, Ивари Падаром, Хелиром-Валдором Сеедером и с Юргеном Лиги.

Отвечая на вопросы, она рассказала, что в случае с Юргеном Лиги, например, политические советники были очень специфичны для сферы и в целом хорошо знакомы с финансовыми системами. Бывшая канцлер могла говорить об этом, так как в своей повседневной работе находился в постоянном контакте с советниками Лиги. Однако с советниками Репс так было не всегда.