Сегодня, 30 мая, во второй половине дня в полицию поступил вызов из волости Пыльва, где фургон Renault вылетел с дороги и приземлился на крышу. По предварительным данным, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Фото ⟩ Пьяный водитель попал в тяжелое ДТП: фургон вылетел с дороги и приземлился на крышу
Полиция получила вызов в 14.20 в волость Пыльва в Воорекюла, где на 17-м километре дороги Пыльва-Реола в кювет был перевернутый фургон Renault Master, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Находившийся в машине мужчина был в сознании и шел на контакт. «Водитель выбрался из машины до того, как прибыла помощь», — сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. По ее словам, медики оказали помощь водителю, он был в сознании, внешних повреждений не обнаружено.
По предварительным данным, водитель фургона находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. «К сожалению, полиция и ранее контактировала с этим человеком из-за различных нарушений правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом виде», — сказала Вирк. Полицейские забрали пьяного водителя с собой.
Работники Спасательного департамента осмотрели место происшествия на предмет возможных утечек и устранили риск возгорания. Автомобиль будет отбуксирован на парковку в Тарту.