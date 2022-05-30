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Фото ⟩ Пьяный водитель попал в тяжелое ДТП: фургон вылетел с дороги и приземлился на крышу

Томи Салувеэр
Пьяный водитель попал в тяжелое ДТП: фургон вылетел с дороги и приземлился на крышу
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Сегодня, 30 мая, во второй половине дня в полицию поступил вызов из волости Пыльва, где фургон Renault вылетел с дороги и приземлился на крышу. По предварительным данным, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полиция получила вызов в 14.20 в волость Пыльва в Воорекюла, где на 17-м километре дороги Пыльва-Реола в кювет был перевернутый фургон Renault Master, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Находившийся в машине мужчина был в сознании и шел на контакт. «Водитель выбрался из машины до того, как прибыла помощь», — сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. По ее словам, медики оказали помощь водителю, он был в сознании, внешних повреждений не обнаружено.

По предварительным данным, водитель фургона находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. «К сожалению, полиция и ранее контактировала с этим человеком из-за различных нарушений правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом виде», — сказала Вирк. Полицейские забрали пьяного водителя с собой.

Работники Спасательного департамента осмотрели место происшествия на предмет возможных утечек и устранили риск возгорания. Автомобиль будет отбуксирован на парковку в Тарту.

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