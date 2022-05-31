C редакцией программы «Kuuuurija» связались волонтеры, которые принимают здесь украинских военных беженцев, прибывающих в нашу страну через Россию. В частности, они предлагают беженцам поддержку, чтобы те могли поселиться здесь, либо помогают им перебраться в другие страны. И если до сих пор транзитные беженцы добирались в Финляндию по морю бесплатно, теперь у них, скорее всего, такой возможности не будет.
Судоходные компании прекращают выдачу украинцам бесплатных билетов на паром
Добровольные помощники украинцев, называющие себя «Друзьями Мариуполя», возмущены печальными новостями, дошедшими до них. «Мы так понимаем, что с 1 июня будет прекращено предоставление бесплатных билетов на суда украинским беженцам», — говорит волонтер Татьяна Швецова.
В настоящее время билеты раздает только финская сторона, а помощники в Эстонии больше не могут выдавать бесплатные билеты. «Почему нам не дали такую возможность, ведь так было бы оперативнее помогать беженцам, поскольку мы всегда рядом и в курсе всего», — добавляет Швецова.
В данный момент группа волонтеров под названием «Друзья Мариуполя» помогает беженцам на автовокзалах в Нарве и Таллинне и на столичном Балтийском вокзале. Многие беженцы, приезжающие сюда, не имеют в кармане денег даже, чтобы куда-то позвонить, поэтому предоставление временного бесплатного жилья и транспорта (в том числе паром) для них очень важно.
По словам волонтеров, сейчас в Эстонию прибывает много беженцев, которые ранее оказались в ловушке в Мариуполе из-за военных действий и не могут пересечь линию фронта, чтобы попасть на территорию, подконтрольную Украине.
Редакция Kuuuurija спросила у Tallink, Viking Line и Eckerö Line, как обстоят дела с поездками беженцев в Финляндию. Eckerö Line и Viking Line лишь кратко подтвердили, что с 1 июня больше не будут предлагать скидку, а от Tallink было получено более подробное объяснение.
Специалист по коммуникациям Tallink Катри Линк ответила следующим образом:
«В сотрудничестве с Украинской ассоциацией в Финляндии Tallink продолжит предоставлять украинским беженцам войны бесплатный транспорт из Эстонии в Финляндию до 15 июня. Мы предлагаем бесплатный проезд за счет компании с конца февраля этого года, и с конца февраля по сегодняшний день мы предоставили бесплатный проезд примерно 10 тысячам украинских беженцев. Кроме того, Tallink бесплатно перевозил и перевозит гуманитарную помощь.
За последние месяц и недели количество беженцев, направляющихся в Финляндию, постепенно уменьшалось, и в результате судоходные компании (помимо Tallink это еще и Viking Line и Eckerö Line) приняли совместное решение прекратить предлагать бесплатный транспорт беженцам в ближайшем будущем.
По мере необходимости и при наличии свободных мест и возможностей мы по-прежнему готовы поддерживать организованные перевозки беженцев в сотрудничестве с Украинской Ассоциацией в Финляндии, вместе с которой мы с февраля совместно организовали перевозку беженцев между Эстонией и Финляндией.
Мы оцениваем транспортные потребности беженцев на постоянной и последовательной основе, и по мере изменения потребностей мы меняем процессы и решения, когда в этом возникает большая потребность».