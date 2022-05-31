Судоходные компании прекращают выдачу украинцам бесплатных билетов на паром

Добровольные помощники украинцев, называющие себя «Друзьями Мариуполя», возмущены печальными новостями, дошедшими до них. «Мы так понимаем, что с 1 июня будет прекращено предоставление бесплатных билетов на суда украинским беженцам», — говорит волонтер Татьяна Швецова.

В настоящее время билеты раздает только финская сторона, а помощники в Эстонии больше не могут выдавать бесплатные билеты. «Почему нам не дали такую ​​возможность, ведь так было бы оперативнее помогать беженцам, поскольку мы всегда рядом и в курсе всего», — добавляет Швецова.

В данный момент группа волонтеров под названием «Друзья Мариуполя» помогает беженцам на автовокзалах в Нарве и Таллинне и на столичном Балтийском вокзале. Многие беженцы, приезжающие сюда, не имеют в кармане денег даже, чтобы куда-то позвонить, поэтому предоставление временного бесплатного жилья и транспорта (в том числе паром) для них очень важно.

По словам волонтеров, сейчас в Эстонию прибывает много беженцев, которые ранее оказались в ловушке в Мариуполе из-за военных действий и не могут пересечь линию фронта, чтобы попасть на территорию, подконтрольную Украине.

Редакция Kuuuurija спросила у Tallink, Viking Line и Eckerö Line, как обстоят дела с поездками беженцев в Финляндию. Eckerö Line и Viking Line лишь кратко подтвердили, что с 1 июня больше не будут предлагать скидку, а от Tallink было получено более подробное объяснение.

Специалист по коммуникациям Tallink Катри Линк ответила следующим образом:

«В сотрудничестве с Украинской ассоциацией в Финляндии Tallink продолжит предоставлять украинским беженцам войны бесплатный транспорт из Эстонии в Финляндию до 15 июня. Мы предлагаем бесплатный проезд за счет компании с конца февраля этого года, и с конца февраля по сегодняшний день мы предоставили бесплатный проезд примерно 10 тысячам украинских беженцев. Кроме того, Tallink бесплатно перевозил и перевозит гуманитарную помощь.

За последние месяц и недели количество беженцев, направляющихся в Финляндию, постепенно уменьшалось, и в результате судоходные компании (помимо Tallink это еще и Viking Line и Eckerö Line) приняли совместное решение прекратить предлагать бесплатный транспорт беженцам в ближайшем будущем.

По мере необходимости и при наличии свободных мест и возможностей мы по-прежнему готовы поддерживать организованные перевозки беженцев в сотрудничестве с Украинской Ассоциацией в Финляндии, вместе с которой мы с февраля совместно организовали перевозку беженцев между Эстонией и Финляндией.