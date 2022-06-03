Фото и видео ⟩ На злосчастном перекрестке вновь произошло ДТП

В ДТП попали Peogeot 207 и Audi A6, в результате столкновения автомобиль Peugeot отлетел в забор находящегося рядом частного дома, пишет Järva Teataja.

В момент аварии в машинах находилось по два человека. Никто серьезных травм не получил, но автомобили повреждений не избежали.

Жительница Пайде Вирге Высуялг, которая проезжает через этот перекресток несколько раз в день, сказала, что на этом перекрестке слишком часто случаются аварии. Дороги используются горожанами для того, чтобы подвезти детей в школу и детский сад, также через Раудтеэ организовано движение более крупных грузовиков.