Сегодня, 3 июня, после полудня в Пайде на перекрестке Пярнуской улицы и Раудтеэ, который является одним из самых оживленных перекрестков в городе и где несколько раз в год случаются аварии, снова произошло ДТП.
Фото и видео ⟩ На злосчастном перекрестке вновь произошло ДТП
В ДТП попали Peogeot 207 и Audi A6, в результате столкновения автомобиль Peugeot отлетел в забор находящегося рядом частного дома, пишет Järva Teataja.
В момент аварии в машинах находилось по два человека. Никто серьезных травм не получил, но автомобили повреждений не избежали.
Жительница Пайде Вирге Высуялг, которая проезжает через этот перекресток несколько раз в день, сказала, что на этом перекрестке слишком часто случаются аварии. Дороги используются горожанами для того, чтобы подвезти детей в школу и детский сад, также через Раудтеэ организовано движение более крупных грузовиков.
В результате этого перекресток постоянно загружен и случаются аварии. «Возможно, на перекрестке можно было бы установить первый в городе светофор. Может быть, это помогло бы предотвратить аварии в будущем», — сказала она.